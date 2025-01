Sie hat eine der größten Sci-Fi-Ikonen der Geschichte gespielt: Im nächsten Star Wars-Film soll sie als Colonel der Neuen Republik auftreten

Letztes Jahr im August bestätigte Sci-Fi-Legende Sigourney Weaver, dass sie eine Rolle in The Mandalorian & Grogu spielt. Jetzt gibt es ein interessantes Gerücht über ihre Rolle in dem Star Wars-Film.

Obwohl die Dreharbeiten zu The Mandalorian & Grogu bereits letztes Jahr abgeschlossen wurden, hält sich Lucasfilm sehr bedeckt, was konkrete Details zur Geschichte des neuen Star Wars-Films angeht. Immerhin wissen wir, dass Sigourney Weaver einen Auftritt hat. Nicht zuletzt hatte die Schauspielerin diesen selbst bestätigt.

Mit aufwendigen Science-Fiction-Blockbustern kennt sich Weaver bestens aus. Mit Ellen Ripley verkörperte sie in den Alien-Filmen eine der größten Ikonen des Genres. Seit dem Startschuss von Avatar ist sie ein fester Bestandteil der Welt von Pandora. Nun wagt sie sich erstmals an den äußeren Rand der weit entfernten Galaxis.

Hoher Besuch bei The Mandalorian & Grogu: Sigourney Weavers Star Wars-Rolle angeblich enthüllt

Bereits im August 2024 sprach Weaver öffentlich über ihr Star Wars-Casting und erzählte, dass sie sogar Baby Yoda am Set getroffen hat. Doch welche Rolle spielt sie in The Mandalorian & Grogu? Der gut vernetzte Scooper Jeff Sneider hat in einer neuen Ausgabe der YouTube-Show The Hot Mic über Weavers Figur in dem Film gesprochen.

Sneider war einer der ersten, die über Weavers Casting in The Mandalorian & Grogu berichtet haben. Jetzt verrät er, dass es sich bei ihrem Auftritt nur um eine kleine Nebenrolle handelt. Für mehr als ein paar Szenen ist Weaver offenbar nicht zu sehen. Dafür mimt sie eine hochrangige Figur: einen Colonel der Neuen Republik.

Vertreter:innen der Neuen Republik tauchten bereits in The Mandalorian auf und war zuletzt in Form von X-Wing-Pilot:innen auch in Skeleton Crew präsent. Die wohl bekannteste Figur mit einer Verbindung zur Neuen Republik im Mandoverse ist Captain Carson Teva (Paul Sun-Hyung Lee). Nun gesellt sich Sigourney Weaver an seine Seite.

Zudem enthüllt Sneider den Namen ihrer Figur: Bishop. Wer die Alien-Filme gesehen hat, dürfte die Referenz sofort erkennen. In Aliens – Die Rückkehr arbeitet Weavers Ripley mit einem Androiden namens Bishop zusammen, der sich ausnahmsweise nicht als Bösewicht entpuppt. Gespielt wurde dieser damals von Lance Henriksen.

Offiziell bestätigt sind diese Informationen nicht. Sneiders Aussagen werden jedoch von der Fan-Seite Bespin Bulletin unterstützt, die ebenfalls über Quellen in Star Wars-Kreisen verfügt. Damit hätten wir zumindest zwei sich überschneidende Gerüchte.

Funfact: Sigourney Weaver ist bereits das zweite bekannte Gesicht aus Aliens – Die Rückkehr, das für eine kleine Rolle im Mandovorse vorbeischaut. Michael Biehn (Corporal Dwayne Hicks in Aliens) war in der 5. Folge der 2. Staffel von The Mandalorian als Söldner auf dem unheimlichen Planeten Corvus zu sehen.

Wann startet The Mandalorian & Grogu im Kino?

Am 21. Mai 2026 stürzen sich Din Djarin (Pedro Pascal) und sein Schützling in ihr erstes Leinwandabenteuer. Auf dem Regiestuhl des ersten Star Wars-Films seit 2019 sitzt Mando-Schöpfer Jon Favreau. Das Drehbuch hat er gemeinsam mit Produzent Dave Filoni geschrieben, der seit Beginn eine tragende Säule des Mandoverse ist.