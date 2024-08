Einer der größten Sci-Fi-Stars bestätigt Rolle im neuen Star Wars-Film: "Habe Grogu zum ersten Mal getroffen"

Sehr viel ist noch nicht über den nächsten großen Star Wars-Film bekannt. Dafür gibt es jetzt ein hochoffizielles Update zum Cast: Sci-Fi-Legende Sigourney Weaver bestätigt ihren Auftritt.

Nach einer fünfjährigen Star Wars-Pause im Kino nimmt der nächste Film aus der weit entfernten Galaxis endlich an Fahrt auf. Seit ein paar Wochen laufen die Dreharbeiten zu The Mandalorian & Grogu. Bei der D23 gab es im August sogar schon einen Teaser zum ersten Leinwandabenteuer des titelgebenden Gespanns zu sehen.

Umso verblüffender ist es, dass es bisher kaum verifizierte Informationen dazu gibt, wer bei dem Projekt vor und hinter der Kamera steht. Auf wen trifft Pedro Pascals Kopfgeldjäger? Zumindest eine Schauspielerin bestätigt nun offiziell ihre Beteiligung bei dem Star Wars-Film: Science-Fiction-Legende Sigourney Weaver.

Nach Alien und Avatar: Sigourney Weaver mischt Star Wars auf und hat sogar schon Grogu getroffen

Mit der Dunkelheit des Weltraums und eigenartigen Kreaturen kennt sich Weaver bestens aus. Sie führte die ersten vier Filme der legendären Alien-Reihe an, die aktuell mit Alien: Romulus im Kino vertreten ist. Darüber hinaus war sie in den vergangenen Jahren im Avatar-Universum zu sehen und erforschte die Welt von Pandora.

20th Century Studios Sigourney Weaver in Avatar

Jetzt liefert sie ihr Star Wars-Debüt ab. Bereits im Mai gab es Meldungen, dass Weaver zum Cast von The Mandalorian & Grogu gestoßen ist. Gegenüber Deadline spricht die Schauspielerin erstmals über ihr Engagement und verrät, dass sie auch schon den putzigen Star des Films bei den Dreharbeiten am Set getroffen hat.

Konkret sagte Weaver:

Ich spiele eine Rolle in The Mandalorian & Grogu. Neulich habe ich Grogu zum ersten Mal getroffen. Ich drehe [den Film], bevor ich Ende des Jahres für [das Theaterstück] The Tempest nach London gehe.

Wen Weaver in The Mandalorian & Grogu genau spielt, verrät sie allerdings noch nicht. Unklar ist ebenfalls, wie groß ihre Rolle ausfällt. Von The Mandalorian wissen wir, dass Regisseur Jon Favreau gerne auf bekannte Namen für Gastrollen zurückgreift, die nur in einzelnen Episoden auftauchen. Wir dürfen gespannt sein, wie das Konzept der Serie in die Form eines abendfüllenden Spielfilms übersetzt wird.

Wann startet The Mandalorian & Grogu im Kino?

Nachdem Star Wars in den vergangenen Jahren vor allem mit Serien bei Disney+ vertreten war, markiert The Mandalorian & Grogu die Rückkehr der Sternensaga auf die große Leinwand. Am 21. Mai 2025 startet der Film in den deutschen Kinos.