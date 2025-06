Sie wurde über Nacht mit einer Netflix-Serie berühmt: Jetzt kaufte sie das Haus ihrer Familie in Neuseeland zurück

Luciane Buchanan wurde als Rose Larkin in The Night Agent über Nacht berühmt: Jetzt hat der Netflix-Star heimlich das Haus ihrer Großeltern in Neuseeland ersteigert.

The Night Agent zählt unangefochten zu den beliebtesten und erfolgreichsten Serien auf Netflix. Seit dem Release hat The Night Agent zahlreiche Rekorde gebrochen und machte ihre Hauptdarsteller:innen quasi über Nacht weltberühmt. So auch die bis dato ziemlich unbekannte neuseeländische Schauspielerin Luciane Buchanan. Deren Wurzeln liegen eigentlich fernab von Hollywood.

Buchanan verkörpert die Tech-CEO Rose Larkin, die gemeinsam mit dem FBI-Agenten Peter Sutherland (Gabriel Basso) in ein Netz aus Verschwörungen gezogen wird. Auch in der 2025 veröffentlichten, 2. Staffel muss sie ihre technischen Skills anwenden, um die Welt abermals vor einer Katastrophe zu bewahren. Die 3. Staffel von The Night Agent wurde bereits bestätigt – und in der Zwischenzeit ist Buchanan nicht untätig geblieben.

Netflix-Star Luciane Buchanan kehrt zu ihren neuseeländischen Wurzeln zurück

Buchanan hat kürzlich mit dem Magazin Square Mile über ihre Herkunft gesprochen. Sie sei sehr stolz darauf, eine Kiwi-Tonganerin zu sein und erinnert sich an ihre Kindheit in Auckland, Neuseeland, in der ihre Liebe zu Filmen ihren Anfang nahm. Mittlerweile wohnt sie in New York und genießt eine erfolgreiche Karriere als Schauspielerin, doch sie findet noch immer warme Worte für ihre Heimat:

Es wird immer mein Zuhause sein. Es ist das Land, das ich liebe, es hat mich großgezogen.

Als Teenagerin begann sie, Schauspielunterricht zu nehmen und träumte von einer großen Karriere in Hollywood. Mit ihrem Erfolg in The Night Agent hat sie diesen erfüllt: Nun nutzte Buchanan ihre neuen Möglichkeiten und überraschte ein nichtsahnendes Familienmitglied.

Luciane Buchanan ersteigerte heimlich das Haus ihrer Großeltern und überraschte ihre Tante

Bis zur letzten Minute hielt die Schauspielerin ihre Pläne geheim: Als ihre Tante Tangi Folau das Haus ihrer Großeltern versteigerte, gab Buchanan ein offizielles Gebot ab – und ersteigerte die Villa für knapp 2,7 Millionen Dollar. In einem Interview mit OneRoof teilte Buchanans Tante ihre Freude, als sie von Buchanans Erfolg erfuhr. Sie hätte sich "nichts Besseres wünschen können."

Buchanan selbst postete auf Instagram ein nostalgisches Kinderfoto. Laut Folau verbindet die ganze Familie viele Erinnerungen mit dem Haus. Noch vor wenigen Jahren hätte diese Story in der Familie wohl wie ein Märchen geklungen: Luciane Buchanan hat seitdem einen beeindruckenden Aufstieg hingelegt und toppte erst kürzlich die IMDb-Rangliste der meistgesuchten Schauspielerinnen, wie RNZ berichtet.

Es ist nicht Buchanans erste Liebeserklärung an ihre Wurzeln

Als Nächstes können Fans Luciane Buchanan im Sommer an der Seite von Jason Momoa in der Apple TV+ Serie Chief of War erleben. Sie probierte sich kürzlich aber auch an Aufgaben hinter der Kamera aus.

Im Jahr 2024 feierte Buchanan die Veröffentlichung des Kurzfilms Lea Tupu'anga/Mother Tongue, in dem sie sowohl Regie führt als auch die Hauptrolle spielt. Der Film erzählt die Geschichte einer jungen Sprachtherapeutin, die über einen neuen Fall das Verhältnis zu ihrer tonganischen Muttersprache aushandelt.

Der Film war für Luciane Buchanan offenbar ein Herzensprojekt: Im Abspann widmet sie den Film ihrer Großmutter. Nun bewahrt Buchanan ihr Andenken auch als Hausbesitzerin.