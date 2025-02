The Night Agent geht weiter: Erstes Video zu Staffel 3 verspricht große Verfolgungsjagd durch Istanbul

Die Dreharbeiten zur 3. Staffel von The Night Agent haben bereits angefangen. Nun meldet sich Hauptdarsteller Gabriel Basso vom Set mit einem kurzen Video zu Wort, das uns hinter die Kulisse führt.

Knapp drei Wochen sind seit der Rückkehr von The Night Agent bei Netflix vergangenen. In zehn neuen Episoden folgen wir dem FBI-Agenten Peter Sutherland durch ein Labyrinth aus Lügen und Verrat. Wem kann er in dieser düsteren Welt überhaupt noch trauen? Gerade der Twist am Ende der 2. Staffel sorgt für Verunsicherung.

Wie geht die Geschichte danach weiter? Bisher sind keine offiziellen Informationen zur Handlung der 3. Staffel von The Night Agent veröffentlicht worden. Dafür meldete sich Hauptdarsteller Gabriel Basso kürzlich mit einem Video vom Set zu Wort. Darin zu sehen gibt es unter anderem die ersten Einblicke in eine große Action-Szene.

Netflix-Fortsetzung kommt: Die Dreharbeiten zu The Night Agent Staffel 3 laufen auf Hochtouren

In dem Behind-the-Scenes-Video befindet sich Basso in Istanbul und rennt im Zuge einer Verfolgungsjagd durch die Straßen. Darüber hinaus bekommen wir Einblicke in eine Action-Szene, die in der Nacht spielt und ein Auto sowie mindestens drei Motorräder umfasst. Der Adrenalinpegel dürfte damit in den neuen Folgen nicht sinken.

Hier könnt ihr euch das Video zu The Night Agent Staffel 3 anschauen:

The Night Agent - S03 Production Teaser (English) HD

Istanbul ist nicht der einzige Schauplatz der 3. Staffel, wie Serienschöpfer, Produzent und Showrunner Shawn Ryan gegenüber der Netflix-Begleitwebsite Tudum verrät:

Wir freuen uns sehr darauf, unseren Fans in Staffel 3 neuen Nervenkitzel, neue Welten, neue Stunts, neue Charaktere und neue Abenteuer zu bieten. Wir werden um den Globus reisen, von Istanbul bis New York, von Washington, D.C. bis Mexico City, und obwohl wir gerade erst mit den Dreharbeiten begonnen haben, haben wir bereits einige unserer bisher größten und spektakulärsten Sachen aufgenommen.

Damit einhergehend verwandelt sich der Cast der Serie erneut. Schon die 2. Staffel hat deutlich gemacht, dass The Night Agent nicht allzu sehr an einem festen Ensemble hängt, das sich von Staffel zu Staffel kaum verändert. Auch in der 3. Staffel lernen wir einige neue Gesichter kennen. Dazu gehören bisher:

Zudem melden sich drei bekannte Gesichter zurück, allen voran Fola Evans-Akingbola, die als Chelsea Arrington in der 1. Staffel zu sehen war und in der 2. Staffel als Gaststar auftauchte. Aus der 2. Staffel sind außerdem Richard Hagen-Darsteller Ward Horton und Albert Jones, der den FBI-Direktor Aiden Mosley spielte, wieder dabei.

Wann startet The Night Agent Staffel 3 bei Netflix?

Dass die Dreharbeiten bereits angefangen haben, ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir uns dieses Mal nicht so lange auf die Fortsetzung von The Night Agent gedulden müssen. Wenn alles nach Plan läuft, dürfte die 3. Staffel der Agentenserie 2026 bei Netflix eintreffen. Offiziell bestätigt ist das von dem Streamer aber noch nicht.