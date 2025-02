Sie wurde von Star Trek gefeuert und kehrte nach einem Jahr triumphierend zurück: Entlassung und Comeback von Gates McFadden

Wir kennen sie als festen Teil der Enterprise, doch ein ganzes Jahr lang musste sie ihre Star Trek-Serie verlassen. Der Grund für Dr. Crushers Abwesenheit in The Next Generation liest sich wie eine eigene Drama-Episode.

Fans haben sie als toughe Ärztin, alleinerziehende Mutter und ikonischen Teil der Crew in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert erlebt. Dr. Beverly Crusher, gespielt von Gates McFadden, gehörte bereits in Staffel 1 fest zur Besetzung um Captain Jean-Luc Picard. Sie bescherte uns einige sehenswerte Episoden, die bis heute für Gesprächsstoff sorgen. In der 2. Staffel verließ die Figur ihre Crew abrupt, um ihre Karriere bei Starfleet Medical auszubauen.



Hinter den Kulissen sah es allerdings nicht so rosig für sie aus, wie sie 2018 in einem Interview mit SBS Australia offenbarte.

Gates McFadden war einem Star Trek-Produzenten ein Dorn im Auge

Es gibt einen traurigen Grund, wegen dem Dr. Crusher ihren Sohn Wesley in der 2. Staffel allein auf der Enterprise zurückgelassen hat. Dieser liegt nicht in der Handlung der Serie, sondern hinter den Kulissen und trägt den Namen Maurice Hurley. McFadden berichtet von mehreren Konflikten mit dem Co-Produzenten, in denen es um Aspekte der Serie ging, die sie sexistisch empfand.

Als Hurley in der 2. Staffel zum führenden Drehbuchschreiber befördert wurde, machte er daraufhin kurzen Prozess: “Entweder sie geht, oder ich.”

McFadden war schockiert über ihren Rauswurf – immerhin zählte Dr. Crusher laut Aussagen ihres Agenten zu diesem Zeitpunkt zu den drei beliebtesten Charakteren der Serie. Ersetzt wurde ihre Rolle durch die ältere und bissige Ärztin Dr. Christine Pulaski (Diana Muldaur). Pulaski, die an einen weiblichen McCoy-Verschnitt erinnerte, konnte die Fans jedoch nie wirklich für sich gewinnen, wie Screen Rant resümiert.

Die Serien-Verantwortlichen erkannten ihren Fehler und revidierten ihre Entscheidung: Hurley wurde entlassen und Dr. Crusher kehrte in der 3. Staffel zurück auf die Enterprise.

“Ich war überwältigt”: McFadden dankt den Star Trek-Fans für ihr Comeback

“Ich weiß, dass die Fans etwas damit zu tun hatten. Sie [die Produzent:innen] würden es nie zugeben, aber ich weiß, dass es wahr ist.” Mit diesen Worten unterstreicht McFadden im Interview mit SBS Australia ihre Dankbarkeit für den Aufschrei, mit dem ihre Fanbase auf den Rauswurf reagierte. Nach eigener Aussage erreichten sie tausende Briefe, in denen Dr. Crushers Ausscheiden bedauert wurde.

Sogar der Captain selbst meldete sich zu Wort. Kein anderer als Patrick Stewart war es, der McFadden anrief und fragte, ob sie in der 3. Staffel zurückkehren wolle. Ein Happy End auf ganzer Linie: Erst kürzlich konnten wir Dr. Crusher und Captain Picard Seite an Seite auf der Brücke erleben, als das Paar in der 3. Staffel Star Trek: Picard nach über 20 Jahren sein Comeback feierte.

Die Star Trek-Welt wäre kaum denkbar ohne Dr. Crusher und ihr Andenken, das bis heute weiterlebt. Es ist kaum zu glauben, dass all das für ein Jahr am seidenen Faden hing.