Skandal-Regisseur hat eine ganze Serie für Netflix gedreht – und niemand wusste es

Nach seiner ersten Serie für Amazon ist Nicolas Winding Refn jetzt zu Netflix gewechselt. Mit Copenhagen Cowboy soll der Drive-Regisseur zu seinen Gangster-Wurzeln zurückkehren.

Spätestens mit Drive ist Nicolas Winding Refn zum weltbekannten Regisseur geworden. Für viele ist der ultra stylishe Ryan Gosling-Actionthriller einer der besten Filme des letzten Jahrzehnts. Mit nachfolgenden skandalösen Werken wie Only God Forgives spaltete der Provokateur seine neue Fangemeinde aber direkt wieder.

Zuletzt wechselte Refn in den Serienbereich und drehte für Amazon das ebenso hypnotische wie sperrige Werk Too Old To Die Young. Nach Jahren gibt es jetzt die überraschende Meldung, dass die nächste Refn-Serie schon abgedreht ist – und diesmal zu Netflix kommt.

Schaut hier noch den Trailer zur ersten Nicolas Winding Refn-Serie:

Too Old to Die Young - S01 Trailer (English) HD

Erste Details zur neuen Nicolas Winding Refn-Serie

Laut Deadline heißt Refns neue Netflix-Serie Copenhagen Cowboy und wird als spannende Serie im Noir-Stil beschrieben. Auf Instagram teaste der Regisseur bisher nur den Begriff, aber nicht, worum es sich dabei handelt.

Inhaltlich dreht sich die fertig abgedrehte, sechs Folgen umfassende Produktion um die junge Protagonistin Miu (The Rain-Darstellerin Angela Bundalovic), die durch Kopenhagens Unterwelt reist.

Copenhagen Cowboy dürfte vor allemsein. Die komplett auf Dänisch gefilmte Serie soll stilistisch zu den Crime-Wurzeln des Filmemachers zurückkehren und dürfte dadurch vor allem an die knallharte Pusher -Trilogie oder Bleeder erinnern.

Neben Angela Bundalovic und Refns Tochter Lola Winding Refn ist auch Zlatko Buric in Copenhagen Cowboy dabei, der in den Pusher-Filmen die Kultrolle des Drogendealers und Restaurantbetreibers Milo spielte.

Schaut hier noch einen Trailer zu Pusher 3:

Pusher 3 - Trailer (OV)

Der Regisseur selbst beschreibt seine Beziehung mit dem neuen Streaming-Partner natürlich auf typische Refn-Art:

Ich sehe sie nicht nur als meine Partner für viele zukünftige Abenteuer an, sondern auch als meine Freunde. Der neue Begriff ist geboren: Netflix Winding Refn.

Copenhagen Cowboy soll noch dieses Jahr zu Netflix kommen. Ein genaues Datum steht aktuell nicht fest.

22 heiß erwartete Serien-Highlights, die noch 2022 starten

Was startet noch dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr? Wir blicken im Moviepilot-Podcast Streamgestöber voller Vorfreude auf die neuen Serien, die uns abseits großer Serienblockbuster wie Herr der Ringe und House of the Dragon in der zweiten Jahreshälfte noch erwarten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für euch bedeutet das jede Menge Streaming-Tipps für eure Merklisten. Mit dabei sind Sci-Fi-Kracher wie Star Trek: Strange New World und Star Wars: Andor, neues Horror-Futter mit Gänsehaut um Mitternacht sowie Geheimtipps wie 1883 und The Bear.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.