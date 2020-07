Snowpiercer bei Netflix: Wie viele Klassen gibt es wirklich in der Sci-Fi-Serie?

Im Snowpiercer leben die Passagiere in verschiedenen Klassen, die Aufteilung ist aber nicht immer klar. Wir erklären die Unterschiede in den Lebensbedingungen.

Das Klassensystem ist der Brennstoff für die Handlung in Snowpiercer. Durch die Ausstattung und Ressourcen in den Waggons werden Zuschauer und Figuren ständig daran erinnert, auf welcher Stufe der sozialen Hackordnung sie sich befinden. Daraus entstehen die Sehnsüchte und Motive der Figuren - und natürlich die wichtigen Konflikte.

Aber wie genau sieht die soziale Ordnung in dem 1001 Wagen langen Zug aus? Welche Klassen wurden von der Zugführung eingeteilt und woran erkennen wir die Zugehörigkeit einer Person? Was macht eine Klasse aus?

Klassen in Snowpiercer: Unterschiede zwischen Serie, Film und Comic

4 Klassen gibt es in der Snowpiercer-Serie, die bei Netflix läuft:

1. Klasse

2. Klasse

3. Klasse

4. Klasse bzw. Tailies

Im Film aus dem Jahr 2014 sind die Menschen nur durch zwei soziale Unterteilungen voneinander getrennt: Die 1. Klasse und der ganze Rest am Ende des Zuges, der unter erbärmlichen Bedingungen lebt und am Zug-Leben und seinen Vorzügen nicht groß teilnimmt. Damit hält sich der Film enger an die Comics, in denen es ebenfalls nur Arm und Reich gibt und keine Wohlstandsschattierungen dazwischen.

Science-Fiction-Serie bei Netflix: Die Klassen in der Snowpiercer-Serie

Die Sci-Fi-Serie deutet es nur an, aber offenbar ist die Durchmischung im Zug kein Zufall. Sie folgt vielmehr der Idee, einen größtmöglichen, diversen Genpool zu konservieren, um später die Erde neu zu besiedeln.

Schaut den Trailer zu Snowpiercer:

Snowpiercer - S01 Trailer 3 (English) HD

Die Serie entscheidet sich für ein mehrstufiges Klassensystem. Das lockert die Grenzen zwischen den Gruppen und fördert Abstiegsängste ebenso wie Aufstiegshoffnungen. In der Serie können Menschen in höhere Klassen klettern, etwa durch berufliche Leistungen, Heirat oder auch Mauscheleien.



Was die Klassen in Snowpiercer bedeuten und wer in ihnen wohnt

Snowpiercer - 4. Klasse: Die Tailies



Wir beginnen die Revolution, indem wir ganz unten, mit den Tailies, anfangen. Ihr niedriger Status geht auf die Tatsache zurück, dass ihre schiere Anwesenheit im Zug eine Geste der Gnade ist. Tailies besitzen keine Tickets für den Snowpiercer, sie haben Glück, überhaupt hier und am Leben zu sein, dementsprechend mies werden sie behandelt.

Im Schwanz des Zuges leben 400 Menschen mit deutlich weniger Quadratmetern pro Kopf-als in den anderen Klassen. Hier ist alles dicht gedrängt und die Enge des Transportmittels wird am deutlichsten: Wenn die Welt ein Zug ist, ist Platz eine wichtige Ressource.

© Netflix/ TNT Die abgerockten Waggons der Tailies

Einige Bewohner der 4. Klasse: Andre Layton (Daveed Diggs), Anführer der Revolution, Pike (Steven Ogg), Josie Wellstead (Katie McGuinness)



Es mangelt den Tailies aber nicht nur an Platz, sondern auch an Möglichkeiten zur Körperpflege, ausgewogener Nahrung, Tageslicht, gesunden Arbeitsbedingungen, Bildung und allgemeinem Komfort. Die Tailies übernehmen im Organismus des Zuges die schmutzigen Aufgaben, in den Sanitäranlagen etwa. Die Arbeit hat Sklaven-Niveau. Daraus folgt zwangsläufig Aufbegehren gegen die führende Ordnung.

Snowpiercer - 3. Klasse: Die Arbeiterinnen

Wirklich gut geht es den Passagieren der 3. Klasse auch nicht, aber der Wohlstandsabstand zwischen Klasse 3 und 4 ist vermutlich größer als anderswo. Die Räumlichkeiten bieten den Bewohnern mehr Privatsphäre. Die Wohnbedingungen sind angenehmer, da die Bewohner wichtige Aufgaben im Zug erfüllen, ohne die die Infrastruktur zusammenbrechen würde. Sie sind systemrelevant, sozusagen, und müssen funktionstüchtig sein.

Einige Bewohner der 3. Klasse: Hausmeister Terence (Little America), Brakeman John "Oz" Osweiller (Sam Otto), Walter (Gary Hetherington), der Papiermacher



Die 3. Klasse beherbergt Bedienstete, etwa die Brakeman, die Handwerker, Hausmeister und Papiermacher. Zufrieden mit den Verhältnissen sind die Bewohner nicht, doch Aufstände werden niedergeschlagen mit dem Hinweis auf die deutlich schlechteren Bedingungen in der 4. Klasse. Ein Aufstieg aus der 3. in die 2. Klasse ist möglich, genauso der Abstieg.

Snowpiercer - 2. Klasse: Die Bildungsbürger



Hier beginnt die Elite. In Klasse 2 leben Menschen mit geachteten Berufen, die höhere Bildung erfordern. Die Wissenschaftler, Sicherheitschefs und Sterneköche wohnen in kleinen Kabinen, die vollständige Privatsphäre ermöglichen und sie dürfen sich frei im Zug bewegen.

© Netflix/TNT Snowpiercer

Einige Bewohner der 2. Klasse: Susan Park als Jinju Seong, die für den Anbau von Nahrung und die Küche zuständig ist, der Arzt Dr. Henry Klimpt (Happy Anderson) und Zarah Ferami (Sheila Vand), Laytons Ex-Frau.

Überhaupt ist die 2. Klasse wahrscheinlich die aufregendste. In ihrem Umfeld befindet sich die Künstler-Community Chains und der hotte Nachtwaggon. Die Position zwischen den Wohlhabenden und den Arbeitenden wirkt belebend. Gerade um den Nachtwaggon zerfließen die sozialen Grenzen. Lena Hall als Miss Audrey betreibt von hier ein Prostituitionsnetzwerk, lebt aber in der 3. Klasse.

Snowpiercer - 1 Klasse: Der Geldadel

Die Passagiere der 1. Klasse kauften sich die Premium-Plätze für viel Geld und finanzierten damit vermutlich auch die Konstruktion des Snowpiercer. Der Geldadel des Zuges lebt in geräumigen Maisonettes-Wohnungen. Das lässt eine spezielle Regel des Zuges zu: Zweistöckige Räume sind erst in den Lok-nahen Waggons erlaubt, etwa der Nachtclub.

© Netflix/ TNT Alison Wright als Ruth in der 1. Klasse

Einige Bewohner der 1. Klasse: Repräsentiert wird die 1. Klasse vorwiegend durch die dekadente Folger-Familie, aus der wiederum vor allem Mutter Lilah (Kerry O'Malley) und Tochter L.J. (Annalise Basso) hervorstechen.



Die 1. Klasse lebt in Saus und Braus und angesichts der eingeschränkten nachwachsenden Ressourcen, die der Zug bieten kann, verschwenderisch und rücksichtslos. Hier mangelt es niemandem an Platz oder gesunder Nahrung. Was hergestellt werden kann, wird den Passagieren zur Verfügung gestellt.

Etwas unklar ist der Status von Melanie Cavill (Jennifer Connelly) und Ruth (Alison Wright), die beide in der 1. Klasse verkehren und deren Vorzüge genießen, aber nicht in ihr wohnen. Melanie lebt in den zweitklassigen Unterkünften der Ingenieure. Mit ihren politischen Funktionen sind Ruth und Melanie praktisch klassenlos.

