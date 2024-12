"Ich werde dich rächen": Yellowstone-Trailer zum Finale verspricht die große Abrechnung der Duttons

Heute startet die vorletzte Yellowstone-Folge, in einer Woche kommt das Finale von Staffel 5. Der Trailer zur letzten Episoden lässt die Rachestimmung nochmal hochkochen.

Achtung, es folgen Spoiler zur 5. Staffel Yellowstone, einschließlich Folge 13: Ab heute streamt die vorletzte Folge der 5. Staffel Yellowstone. Darin sieht es ganz danach aus, als wenn die Familien-Ranch der Duttons endgültig verkauft werden muss, wenn nicht Kayce am Ende doch noch die rettende Idee hat.

Der letzte Trailer verspricht nun für nächste Woche ein explosives Finale der Staffel, wenn nicht sogar der ganzen Serie (denn über Staffel 6 herrscht weiter Unklarheit).

Yellowstone ist in Staffel 5 am Ende: Der Trailer zu Folge 14 gewährt dramatische Einblicke ins Finale

John Dutton ist tot. Ermordet. Mit nicht nur einem, sondern auch noch einem zweiten plötzlichen Tod hatte aber seit der Serienrückkehr kaum jemand in Montana richtig Zeit zum Trauern. Mit der Beerdigung des Familienpatriarchen (Kevin Costner) wird die 5. Staffel beendet. Das ist allerdings auch der Punkt, an dem die Stimmung überkochen wird.

Seht hier Yellowstones Teaser-Trailer zur letzten Folge der 5. Staffel

"Manche Leute gehen anders mit dem Tod um", sinniert Kayce (Luke Grimes) in dem Video und scheint damit nicht nur über das komplizierte Verhältnis zu seinem Bruder Jamie (Wes Bentley), sondern auch über das Yellowstone-Publikum zu reden. Beth (Kelly Reilly) flüstert eher unversöhnlich dem Sarg ihres Vaters zu: "Ich werde dich rächen". Emotional verzerrte Gesichter, ein Auto in Flammen und Cowboys im Dunkeln teasen in 30 Sekunden ein düsteres Finale der 5. Staffel. Dann werden die Todesversprechen des ersten Trailers wohl wahr werden und Jamie muss zittern.

Um die Yellowstone-Ranch zu retten, müssen die Dutton-Kinder sie im Finale wahrscheinlich verkaufen. Diese letzte Idee gibt Kayce seiner Schwester zumindest am Ende von Folge 13, weshalb nun viele Fans spekulieren, dass das Land an das indigene Volk von Thomas Rainwater (Gil Birmingham) (zurück)veräußert wird – für einen Dollar, um auf legalem Weg Steuerschulden zu sparen. Der Stammesführer spricht im Trailer schon davon, dass er John Dutton einst das Versprechen gab, "seine Leute auf diesem Land beerdigen" zu dürfen.

Das Finale naht: Wann startet Yellowstone Staffel 5, Folge 14?

Die letzte, also 14. Episode der 5. Staffel Yellowstone startet in Deutschland am 16. Dezember 2024 im Stream: um 12:30 Uhr bei AXN Black, etwa im Amazon Channel *. Am Dienstag, dem 17. Dezember, wird sie außerdem um 20:15 Uhr beim Pay-TV-Sender AXN Black veröffentlicht.

Erst danach wird sich klären, ob die Serie endgültig vorbei ist (und nur in ihren Spin-offs weiterlebt) oder doch noch eine 6. Staffel mit reduzierter Besetzung erhält.



