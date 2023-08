"So hässlich, ich liebe es": Netflix-Serie One Piece enthüllt Wesen, das als unverfilmbar galt, und Fans sind begeistert

Die Netflix-Serie One Piece erweckt die Fantasy-Piraten-Welt aus Manga und Anime zum Leben. Dazu gehören auch seltsame Kreaturen wie Teleschnecken, die auf neuen Bildern erstmals zu sehen sind.

In wenigen Tagen geht die Netflix-Serie One Piece endlich an den Start. Fans der Strohhut-Piraten warten voller Spannung darauf, welche ikonischen Momente und Charaktere der Eastblue-Saga aus der gefeierten Anime-Vorlage ihren Weg in die Live-Action-Adaption finden. Auf neuen Bildern enthüllte Netflix jetzt eines der bizarrsten Elemente aus der Welt von One Piece, das wir tatsächlich zu sehen bekommen: Teleschnecken.

Netflix' One Piece erweckt mutierte Schnecken-Telefone zum Leben

Teleschnecken oder auch Den Den Mushi sind eine besondere Spezies in One Piece. Die Schneckenart wird aufgrund ihrer telepathischen Fähigkeiten von Menschen als Telekommunkationsmittel über weite Strecken benutzt.

In der Welt von One Piece existieren verschiedene Arten von Teleschnecken. So gibt es nicht nur die schweren, mit einer Wählscheibe versehenen Schnecken, sondern auch kleinere Varianten, die wie ein Handy mobil eingesetzt werden können. Hier gibt's den ersten Blick auf die lebenden Telefone:

Der erste Blick auf die Teleschnecken zeigt erneut, wie viel Aufwand Netflix in die One Piece-Adaption steckt und dass die Macher nicht vor abgedrehten Ideen aus der Vorlage zurückschrecken. Co-Showrunner Matt Owens erklärt in einer Pressemitteilung dazu:

Wir wollten den seltsamen Elementen, die diese Welt ausmachen, nicht aus dem Weg gehen. Wir sagen dem Publikum ganz einfach: 'Hey, Telefone sind in dieser Welt Schnecken. So ist das nun einmal. Akzeptiert es einfach.'

Anstatt die kleinen Schneckentelefone mit CGI zum Leben zu erwecken, wurden mehrere aufwendige animatronische Puppen angefertigt. Ihr Aussehen ist sogar auf ihren jeweiligen Besitzer abgestimmt. So trägt die Schnecke des Marine-Vizeadmirals Garp (Vincent Regan) zum Beispiel einen weißen Bart.

One Piece-Fans sind von den Teleschnecken verstört, aber auch begeistert

Die Den Den Mushi entsprechen zwar direkt ihren Vorbildern aus Anime und Manga, verstören aber mit ihrem realistischen Look – und menschlichen Zähnen! Viele One Piece-Fans reagieren auf die ersten Bildeindrücke der Teleschnecken überrascht und teilweise angewidert. Einige lieben sie schon jetzt genau deshalb:

"Manche Dinge sind einfach nicht dafür geschaffen, realistisch auszusehen."

"Oh, die Teleschnecken werden ekelhaft. Das sind großartige Neuigkeiten."

"Oh mein Gott, sie sind so hässlich. Ich liebe sie! Sie sind perfekt. Ich will 100 Stück auf meinem Schreibtisch bis Montag."

Wann startet One Piece auf Netflix?

Die erste Staffel von One Piece ist ab dem 31. August 2023 auf Netflix zu sehen. Alle acht Episoden sind zum Start um 9.00 Uhr deutscher Zeit direkt verfügbar.