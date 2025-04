So kannst du The Last of Us Staffel 2 in Deutschland streamen – alle Infos zu Sky, WOW, Amazon & Netflix

Die gefeierte HBO-Serie The Last of Us ist mit Staffel 2 zurück, aber wann und wo kann man die 3. Folge sehen? Dieser Artikel stellt die Streaming-Optionen vor.

The Last of Us mit Bella Ramsey und Pedro Pascal ist zurück. Die mit acht Emmys ausgezeichnete HBO-Produktion war 2023 einer der Hits, sowohl bei Kritik als auch beim Publikum. Keine Selbstverständlichkeit für die Adaption eines Videospiels. Umso höher sind die Erwartungen an die neuen Folgen. In diesem Artikel stellen wir die Streaming-Optionen für die 2. Staffel von The Last of Us vor, die in den USA beim Pay-TV-Sender HBO ausgestrahlt wird.

Ab wann läuft The Last of Us Staffel 2 in Deutschland?

The Last of Us Staffel 2 läuft seit Montag, dem 14. April 2025 in Deutschland. Nun erfahren Fans endlich, wie es mit Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) in der Endzeitvision weitergeht.

Staffel 2 basiert auf dem Videospiel The Last of Us Part II, das 2020 veröffentlicht wurde. Wer also jetzt schon erfahren will, wie die Handlung in der 2. Staffel fortgesetzt wird, kann das Action-Abenteuer auf der PlayStation 4 und 5 sowie PCs spielen.

Sky und WOW: Hier läuft The Last of Us Staffel 2 sofort nach der US-Premiere

In Deutschland wird The Last of Us über zwei Optionen veröffentlicht. Erstens im Abonnement von WOW und Sky, hier sieht man die Folgen am schnellsten. Dazu gibt es folgende Informationen und Termine:

Die 2. Staffel läuft seit dem 14. April beim Pay-TV-Anbieter Sky und auf dem Streaming-Dienst WOW.

Die sieben Folgen werden immer montags veröffentlicht.

veröffentlicht. Sie wird in der englischen Originalversion oder der deutschen Synchronisation sowie nach Wunsch mit deutschen oder englischen Untertiteln angeboten.

oder der sowie nach Wunsch mit deutschen oder englischen Untertiteln angeboten. Bei Sky und WOW werden die Folgen in der Nacht auf Montag zeitnah zur US-Premiere veröffentlicht.

veröffentlicht. Darüber hinaus werden die neuen Episoden ab dem 14. April montags um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic ausgestrahlt.

Wann kommt die 3. Folge? Sendetermine und Folgentitel von Staffel 2

The Last of Us S02E03 wird am 28. April bei Sky/WOW veröffentlicht. Hier sind alle Termine in der Übersicht:

Folge 1: Future Days - 14. April

Folge 2: Through the Valley - 21. April

Folge 3: tbd - 28. April

Folge 4: tbd - 5. Mai

Folge 5: tbd - 12. Mai

Folge 6: tbd - 19. Mai

Folge 7: tbd - 26. Mai

Hört die spoilerfreie Podcast-Review zu Staffel 2:

Wer die 1. Staffel nachholen will, kann diese ebenfalls im Abonnement von Sky und WOW streamen. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit.



Amazon Video und andere Anbieter: Wann erscheint der Staffelpass?

Wer etwas Geduld mitbringt und die Folgen nicht notwendigerweise zur US-Premiere sehen muss, kann auf den Staffelpass von The Last of Us Season 2 warten. Anders als etwa bei Netflix-Originalserien gibt es Produktionen von HBO in der Regel auch zu kaufen.

Ein Abonnement ist dafür nicht nötig. Stattdessen bezahlt man einmalig entweder den vollen Preis für die Staffel (zwischen 20 und 30 Euro) oder kauft die Episoden einzeln (2,99 Euro) und kann sie danach streamen. Gängige Anbieter dafür sind unter anderem Amazon Video, Apple und Magenta TV. Aktuell gibt es noch keinen Termin für die Veröffentlichung von The Last of Us Staffel 2 bei Amazon und Co.

Normalerweise ist der Staffelpass mehrere Wochen oder Monate nach dem Finale der Staffel verfügbar, aber der Zeitraum variiert von Serie zu Serie.

Kommt The Last of Us Staffel 2 zu Netflix?

The Last of Us wird in den USA für HBO und den Streaming-Dienst Max produziert, der in einem Konkurrenzverhältnis zu Netflix steht. In Deutschland hat sich Sky die Streamingrechte exklusiv gesichert. Eine Veröffentlichung auf Netflix ist also auch bei Staffel 2 nicht geplant und in naher Zukunft unwahrscheinlich.



Heimkino: Wann gibt es die Blu-ray?

Noch wurde die physische Heimkino-Veröffentlichung von Staffel 2 nicht angekündigt. Gehen wir von der 1. Staffel aus, dann müssen Fans vermutlich mindestens ein halbes Jahr nach der Premiere warten, bevor The Last of Us Season 2 auf Blu-ray und DVD erscheint.