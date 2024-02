Er setzte sich gegen 10.000 Konkurrenten durch: Das ist das neue Karate Kid nach dem Cobra Kai-Ende bei Netflix

Wer wird das neue Karate Kid? Seit November wurde ein Jungstar für den nächsten Film mit Jackie Chan und Ralph Macchio gesucht. Jetzt wurde er gefunden.

Ralph Macchio, Hilary Swank, Jaden Smith, Xolo Maridueña ...: Seit 40 Jahren gibt es die Karate Kid-Reihe. Jede Generation erhält ihren eigenen Teenie, der mit einem (nicht immer) weisen Sensei die Philosophie des Kampfsports für sich entdeckt. Nun können wir einen neuen Namen hinzufügen. Ben Wang ist das neue Karate Kid im kommenden Kinofilm Karate Kid mit Ralph Macchio und Jackie Chan.



Ben Wang setzte sich gegen Tausende Karate Kid-Bewerber durch

Vergangenes Jahr startete die Suche nach dem Martial Arts-Star von morgen mit einem Aufruf von Macchio und Chan. Innerhalb der ersten 24 Stunden soll es 10.000 Bewerber gegeben haben.

Am Ende wurde trotzdem kein Unbekannter gewählt. Stattdessen entschied man sich für Ben Wang, wie der Hollywood Reporter in einer Exklusivmeldung verrät.

Disney Ben Wang in American Born Chinese

Daher kennst du Ben Wang: Der Schauspieler steht seit 2021 regelmäßig vor der Kamera und war zuletzt in Mean Girls – Der Girls Club zu sehen. In der Fantasy-Serie American Born Chinese spielte er sogar die Hauptrolle an der Seite von Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh. Die Serie von Disney+ wurde nach der 1. Staffel abgesetzt.

Wang habe die Verantwortlichen des neuen Karate Kid-Films mit einem "außerordentlichen Vorsprechen" überzeugt, das eine "tiefe Verbindung zu seiner Figur bewiesen habe", meldet die Variety . Wang spreche demnach neben Englisch auch fließend Mandarin, und habe Kenntnisse in Karate, Kung Fu, Taekwondo und anderen Kampfkünsten.

Das ist über den Kinostart und die Handlung des neuen Karate Kid-Films bekannt

Karate Kid startet bereits am 12. Dezember 2024 in den deutschen Kinos.



Die Story spielt sich diesmal an der Ostküste der USA ab (Karate Kid und Cobra Kai spielten an der Westküste, der Reboot in China). Ben Wang spielt einen Teenager aus China, "der durch Kampfsport und einen harten, aber weisen Mentor (oder vielleicht sogar zwei) Stärke und Orientierung findet", heißt es beim Hollywood Reporter.

Der neue Karate Kid-Film ist ein Treffen der Generationen. Auf der einen Seite steht Ralph Macchio, das originale Karate Kid Daniel LaRusso. Er feierte mit der Serie Cobra Kai eine Renaissance seiner Karriere. Die kommende 6. Staffel wird die letzte der Netflix-Serie sein. Auf der anderen Seite steht Martial Arts-Legende Jackie Chan, der in Karate Kid aus dem Jahr 2010 den Mentor von Jaden Smith gespielt hatte.



Regie führt Jonathan Entwistle, der sich mit den Serien The End of the F***ing World und I Am Not Okay With This einen Namen machte. Das Drehbuch stammt von Peter Hase-Autor Rob Lieber.