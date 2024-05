So will Netflix legendäre Sci-Fi-Reihe retten, die im Kino 4 Mal gegen die Wand gefahren wurde

Sci-Fi-Fans, die Terminator schon fast aufgegeben hatten, können sich auf ein neues Netflix-Projekt freuen, das die Reihe aus einer ganz anderen Richtung heraus angeht.

Terminator mit Arnold Schwarzenegger ist ein absoluter Klassiker des 80er Jahre-Knochrenbrecher-Kinos, keine Frage. An Terminator 2 - Tag der Abrechnung scheiden sich dann schon die Geister und ab Terminator 3 - Rebellion der Maschinen hört der Spaß komplett auf, da sind sich viele Sci-Fi-Fans einig.

Ist das Terminator-Franchise überhaupt noch zu retten? Vielleicht jenseits des Kinos mit einem ganz frischen Ansatz, meint Netflix.

Mögliche Sci-Fi-Erlösung durch neue Terminator-Serie auf Netflix

Schon diesen Sommer präsentiert Netflix Terminator Zero, eine Anime-Serie aus dem Universum der Sci-Fi-Killer. Sie spielt im Tokio des Jahres 1997, kurz vor dem Tag der Abrechnung, an dem Skynet und die Maschinen den Menschen den Krieg erklären. Im Zentrum steht ein Wissenschaftler namens Malcolm Lee mit seinen drei Kindern, der ein konkurrierendes KI-System entwickelt und von einem aus der Zukunft gekommenen Kämpfer beschützt wird.

Erste Bilder zum Format erhielt Entertainment Weekly exklusiv:



Showrunner Mattson Tomlin, der auch am Drehbuch von The Batman 2 arbeitet, verriet EW, dass er keinen der sechs Terminator-Filme von der Continuity her außer Acht lassen werde. Vor allem sei er daran interessiert, eine Zeitreise-Geschichte mit neuen Figuren zu erzählen: "Ich wusste, dass ich eine Zeitreise-Story erzählten wollte, und ich wusste, dass ich eine fast Der Pate-artige Saga über mehrere Generationen erzählen wollte, die dieser Familie mit drei Kindern folgt." Weitere Inspirationen seien Taxi Driver und Freitag der 13.

Eine erzählerische Hürde, auf die man den Autor erst vom japanischen Animationsstudio Production I.G aufmerksam machen musste, betrifft das Waffenarsenal der Serie. In Japan gibt es nämlich so gut wie keine Schusswaffen. So werden wir uns eventuell auf Katana-Gefechte mit den Maschinen einstellen müssen.

Wann läuft der Sci-Fi-Anime Terminator Zero bei Netflix?

Terminator Zero ist für den 29. August 2024 bei Netflix einprogrammiert. Ein Datum, das Fans des Franchise bekannt vorkommen müsste ... denn es ist der Tag der Abrechnung.