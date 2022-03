So würde Fluch der Karibik ohne Johnny Depp aussehen: Piraten-Serie vom Thor 3-Macher wird von Kritik gefeiert

Thor 3-Macher Taika Waitit schenkt Fluch der Karibik-Fans eine abgefahrene Piraten-Serie. Und die trifft bei der Kritik schon jetzt auf großes Lob.

Thor 3-Spaßvogel Taika Waititi ist Balsam für geplagte Piraten-Fans: Der Trailer zur Comedy Our Flag Means Death entfesselte kürzlich schon neue Freibeuter-Abenteuer. Jetzt deuten die ersten rauschenden Kritiken an, dass sich die Community auf einen irrwitzigen Fluch der Karibik-Ersatz freuen kann: Our Flag Means Death kommt ohne Johnny Depp, aber dafür mit viel Herz.

Fluch der Karibik-Ersatz: Piraten-Serie des Thor 3-Schöpfers wird von Kritik gelobt

Denn die "wahnsinnig lustige, überraschend bewegende" Serie (via Collider ) erzählt eine aberwitzige Story: Der Adelige Bonnet (Rhys Darby) hat eines Tages genug vom ganzen Luxus und versucht sich in der Branche der Freibeuterei. Seine Gentleman-Ideale stoßen bei seiner bunt zusammengewürfelten Crew erstmal auf Misstrauen. Und dann trifft er auch noch auf Piraten-König Blackbeard (Waititi).

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Our Flag Means Death an:

Our Flag Means Death - S01 Trailer (English) HD

Für viele Kritiker ist dabei Darbys "enthusiastische Albernheit" in der Darstellung dieses "Idioten [...] der Funke, der die witzigsten Momente des Films entfacht". Und wird "umso witziger" dadurch, dass die Geschichte auf wahren Begebenheiten basiert (via The Daily Beast ): Den blaublütigen Piraten-Quereinsteiger gab es tatsächlich.

Taika Waitits Fluch der Karibik-Ersatz überzeugt mit Witz und Herz

Ganz besonders gelobt wird allerdings auch die "erstaunliche Introspektion" der Serie, die "dank Waititis lässigem Charisma und der [...] Chemie zwischen ihm und Darby" (via Variety ) aus der Beziehung zwischen Bonnet und Blackbeard eine rührende Freundschaft macht: Ihr "wundervoll seltsames Paar" (via The Hollywood Reporter ) bietet dem einen einen Ausweg aus der Langeweile und dem anderen eine Alternative zur Freibeuter-Brutalität.

Kein Ausweg: Große Fehler haben Fluch der Karibik 4 in den Abgrund gerissen

Das wird auch Fluch der Karibik-Fans freuen: Zwar sind in Our Flag Means Death weniger Säbel-Duelle zu erwarten, aber herzhafte Komik und schöne Planken-Kumpanei waren auch in der Freibeuter-Reihe mit Johnny Depp wichtige Bestandteile.

Wir ranken alle Fluch der Karibik-Filme von Müll bis Meisterwerk

Nach dem Rewatch: Wir ranken alle Fluch der Karibik-Filme von Müll bis Meisterwerk

Wann können Fluch der Karibik Fans die Serie des Thor 3-Machers sehen?

Und hoffentlich müssen sie auf diese Kombination nicht mehr lange warten: Our Flag Means Death ist bereits am 3. März 2022 auf dem US-Streamingdienst HBO Max angelaufen. Wann die Serie nach Deutschland kommt, ist noch nicht klar.

