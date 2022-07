Sons of Anarchy hat fast einen echten Biker-Krieg ausgelöst

Der Anführer einer echten Biker-Gang war mit Sons of Anarchy nicht zufrieden. Dadurch entstand kurzzeitig ein Streit mit dem Serienschöpfer.

Mit dem Eintauchen ins kriminelle Biker-Gang-Leben wurde Sons of Anarchy zu einer der besten Serien der jüngeren Vergangenheit. Den meisten Fans dürfte aber klar sein, dass die Verantwortlichen bestimmte Aspekte der Geschichte fiktional überzogen haben. Besonders einer realen Biker-Gang ist die Serie von Showrunner Kurt Sutter sauer aufgestoßen, was zu einem kurzen erhitzten Schlagabtausch führte.

Echtes Biker-Gang-Mitglied forderte Sons of Anarchy-Macher heraus

2014 erschien die Reality-Serie The Devil's Ride, die vom Sender Discovery als das reale Sons of Anarchy vermarktet wurde. Kurt Sutter gefiel dieser Schachzug nicht. In einem Tweet warf er der Show laut Entertainment Weekly vor, dass sie lediglich den Hype seiner Marke ausnutzen wollen würde.

Daraufhin kontaktierte TMZ ein Mitglied des Motorrad-Clubs aus The Devil's Ride, der sich nur Sandman nannte. Zu den Vorwürfen des Sons of Anarchy-Schöpfters reagierte dieser mit einer klaren Aufforderung:

Ich mache mir Sorgen, dass Kurts kreativer Kopf mit seinem jüngsten Twitter-Kommentar im Scheinland feststeckt. Hier ist ein Realitätscheck für dich, Kurt…. Ich sende eine persönliche Einladung an deinen hübschen Kurt Cobain-Verschnitt Jax [SOA-Star Charlie Hunnam], nach San Diego zu kommen und deinen Standpunkt zu beweisen.

Und sag ihm, er soll auch diese glänzenden weißen Schuhe tragen. Ich hoffe, er hat Größe 11, ich könnte ein paar neue Schuhe gebrauchen.

Sutter reagierte darauf wieder mit einem Tweet, in dem er Charlie Hunnam als toughen Kerl verteidigt:

Die Realität ist, dass Hunnam wahrscheinlich der härteste verdammte Typ an meinem Set ist. Straßenkind aus Newcastle. Er ist der letzte Typ, den ich jemals zum Kämpfen herausfordern würde.

Aus dem brodelnden Streit ist jedoch nie ein echter Krieg ausgebrochen. Nach diesem Tweet des Sons of Anarchy-Schöpfers ist der Konflikt bis heute im Sand verlaufen. Vielleicht auch besser so.

Auch 6 Jahre nach dem Ende bleiben die 7 Staffeln von Sons of Anarchy - zu streamen bei Netflix, Amazon und Sky - ein unvergessliches Serien-Highlight. Im Podcast-Check verraten euch Max und Yves, warum sich die Serie lohnt und was sie ihnen bedeutet.

