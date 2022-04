Sons of Anarchy-Schlacht des Jahrhunderts: Erster Trailer zu Mayans MC Staffel 4 teast gewaltigen Biker-Kampf

Der erste Trailer zu Mayans MC Staffel 4 ist da. In den neuen Folgen des Sons of Anarchy-Spin-offs eskaliert ein Biker-Konflikt aufs Brutalste.

In der vierten Staffel des Sons of Anarchy-Spin-offs Mayans MC wird es zur Sache gehen. Das beweist der erste Trailer, in dem es zwei Biker-Gangs gnadenlos miteinander aufnehmen.

Schaut euch den ersten englischen Trailer zu Mayans MC Staffel 4 an:

Mayans M.C. Staffel 4 Trailer 1 (Englisch) HD

Trailer zu Mayans MC Staffel 4 hetzt zwei Sons of Anarchy-Banden aufeinander

Das ist auch kein Wunder. Die Geschichte um Ezekiel "EZ" Reyes (JD Pardo), seinen Bruder Angel (Clayton Cardenas) und ihren Club an der mexikanisch-kalifornischen Grenze spitzte sich zuletzt immer weiter zu. Insbesondere die Feindschaft zur Sons of Anarchy-Bande SAMCRO nimmt die Ausmaße eines Vernichtungskriegs an.

Co-Schöpfer Elgin James deutete die Brutalität in Staffel 4 schon an. "Wir beginnen Staffel 4 mit einem Knall", erklärte er gegenüber Deadline Ende März 2022. "Es gibt mehr Action in der ersten Folge als in den drei Staffeln davor."

Wann kommt Staffel 4 des Sons of Anarchy-Spin-offs Mayans MC zu Sky?

Leider ist ungewiss, wann Mayans MC-Fans den großen Staffel 4-Schlagabtausch zu Gesicht bekommen werden. Ein deutsches Startdatum existiert noch nicht. Wer die Serie nicht kennt und neugierig ist, kann die ersten drei Staffeln Mayans MC bei Sky streamen *.

Was haltet ihr von dem Staffel 4-Trailer von Mayans MC?