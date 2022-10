Sons of Anarchy-Schöpfer macht neue Serie für Netflix – 3 Jahre nachdem er gefeuert wurde, weil er ein "aggressives Arschloch" war

Mit Sons of Anarchy hat Kurt Sutter eine der größten Serien der letzten 20 Jahre geschaffen. Nun bringt er das Western-Epos The Abandons bei Netflix in Stellung.

Kurt Sutter ist ein Name, der sich aus der Serienlandschaft kaum noch wegdenken lässt. Nachdem er sich mit seiner Arbeit an The Shield – Gesetz der Gewalt einen Namen gemacht hat, lieferte er mit Sons of Anarchy einen absoluten Serien-Überflieger ab, der heute noch in Form des Spin-offs Mayans MC weiterlebt.

The Abandons: Kurt Sutters Serien-Comeback bei Netflix In den vergangenen Jahren wurde es dennoch ziemlich ruhig um den Serienschöpfer. Die 2015 gestartete Historien-Actionserie The Bastard Executioner floppte. Vor drei Jahren wurde er von FX, seiner Serienheimat, gefeuert, weil er ein "aggressiven Arschloch" war, wie es Sutter selbst umschrieb. Doch nun bereitet er sein Comeback vor. Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Netflix der Serie The Abandons grünes Licht gegeben. Das Western-Epos entführt ins Oregon der 1850er Jahre und erzählt von einer Gruppe an Familien, die ihre Heimat hinter sich lassen und das Manifest Destiny verfolgen. Umschrieben wird das Projekt als Netflix' Antwort auf Yellowstone. Schon gelesen? Sons of Anarchy-Star Charlie Hunnam über schwere Verletzung The Abandons ist die erste Serie, die Sutter als Showrunner für einen Streaming-Dienst umsetzt. Netflix hat direkt eine ganze Staffel bestellt. Wann diese startet, ist noch nicht abzusehen. Die Dreharbeiten haben noch nicht einmal angefangen. Vor 2024 sollten wir nicht mit The Abandons bei Netflix rechnen. Podcast: Die besten Serien im Oktober 2022 Ihr sucht neue Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. findet ihr hier in unserer Monatsvorschau im Podcast. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind gefeierte Geheimtipps wie The Bear und das große The Walking Dead-Finale. Jetzt im Heimkino: Einer der größten Überraschungserfolge 2022 * *Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision. Freut ihr euch auf die neue Kurt Sutter-Serie bei Netflix?