Sons of Anarchy-Universum endet nach 12 Jahren: Trailer zur letzten Mayans MC-Staffel kündigt brutales Inferno an

Mit der 5. Staffel von Mayans MC steht das Finale der Serie bevor. Mit ihr endet auch das Sons of Anarchy-Universum endgültig.

Nach 7 Staffeln von Sons of Anarchy wurde die Biker-Serie rund um Jax Teller (Charlie Hunnam) mit dem Spin-off Mayans MC fortgeführt. Anfang des Jahres wurde dann angekündigt, dass auch der Ableger nach der kommenden 5. Staffel endet. Davor könnt ihr jetzt noch einen neuen Trailer zum Finale des Sons of Anarchy-Universums schauen.

Hier ist der neue Trailer zur 5. Staffel Mayans MC:

Mayans M.C. Season 5 Official Trailer FX

Trailer zum Mayans MC-Finale verspricht brutalen Abschluss des Sons of Anarchy-Ablegers

In den letzten Folgen von Mayans MC geht es nochmal um EZ (JD Pardo), der sich selbst zum Präsident des Motorrad-Gang-Clubs kürte. In der 5. Staffel wird die Beziehung zwischen ihm und seinem Bruder Angel (Clayton Cardenas), der EZ aufgrund seiner mörderischen Gangart kaum noch wiedererkennt, so hart auf die Probe gestellt wie nie.

Die finale Staffel des Sons of Anarchy-Ablegers startet am 24. Mai 2023 bei FX in den USA. Bei uns dürften die Folgen dann später bei Skys WOW und Disney+ streamen.

