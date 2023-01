Offiziell: Das Sons of Anarchy-Universum endet nach 12 Staffeln und 15 Jahren

Die kommende 5. Staffel Mayans MC wird die letzte. Mit dem Spin-off endet auch das gesamte Sons of Anarchy-Universum.

Nach dem Ende von Sons of Anarchy wurde die Serie rund um eine kriminelle Biker-Gang mit einem Spin-off fortgesetzt. Im Verlauf des Ablegers Mayans MC sind auch immer wieder Figuren aus der Hauptserie aufgetaucht. Jetzt steht fest, dass das Sons of Anarchy-Universum nach der kommenden Mayans MC-Staffel endet.

5. Staffel Mayans MC wird die letzte

Wie Variety berichtet, wird die kommende 5. Staffel Mayans MC das Finale des Spin-offs markieren. Überraschend kommt die Ankündigung nicht, denn Serien-Co-Schöpfer Elgin James sprach schon bei der Premiere von Staffel 4 darüber, dass er ein Ende im Kopf hätte und dieses bald erreichen würde.

Die erste Sons of Anarchy-Staffel startete 2008. 2014 wurde die finale 7. Staffel ausgestrahlt. Mit dem Mayans MC-Finale nach 5 Staffeln endet das komplette Sons of Anarchy-Universum damit nach insgesamt 15 Jahren und 12 Staffeln.

Ob wir nie wieder etwas aus dem Sons of Anarchy-Universum zu sehen bekommen, ist noch nicht endgültig. Im Oktober 2022 berichteten wir darüber, dass Charlie Hunnam an einer Rückkehr von Jax Teller interessiert ist und an einer konkreten Idee dazu arbeitet. Wer weiß, ob es dazu nach dem Ende von Mayans MC noch kommen wird...

