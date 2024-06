Spannendstes Yellowstone-Casting seit Kevin Costners Ausstieg: Ableger schnappt sich großen Dexter-Star für Staffel 2

Für die nächste Staffel des Yellowstone-Spin-offs 1923 wurde ein aufregender Cast-Neuzugang verkündet. Dexter-Star Jennifer Carpenter kommt in einer passenden Rolle an Bord.

Neben der Hauptserie wurde das Yellowstone-Universum schon um die Spin-offs 1923 und 1883 erweitert. Zu dem erstgenannten Ableger, der mit Stars wie Harrison Ford und Helen Mirren daherkommt, erscheint in naher Zukunft eine 2. Staffel, die noch dieses Jahr gedreht werden soll.

Jetzt wurde verkündet, dass Dexter-Star Jennifer Carpenter zum Cast der kommenden 1923-Staffel dazu stößt. Für die Debra Morgan-Darstellerin könnte ihre neue Rolle kaum passender klingen.

Yellowstone-Spin-off 1923 schnappt sich Jennifer Carpenter für Staffel 2

Wie Deadline berichtet, wurde Carpenter für die 2. Staffel von 1923 als toughe U.S. Deputy Marshall Mamie Fossett besetzt. Ihre Figur wird als Charakter beschrieben, die Haftbefehle erteilt und Verhaftungen durchführt und damit ihrer Zeit voraus ist.

Showtime Jennifer Carpenter als Debra Morgan im Dexter-Universum

Die Rolle klingt ideal für Carpenter, die vor allem als Debra Morgan in Dexter bekannt wurde. In der Serie mit Michael C. Hall spielte sie die Adoptivschwester des sympathischen Serienkillers. Gleichzeitig arbeitet Debra als schlagkräftige Polizistin in dem Morddezernat von Miami, in dem auch Dexter als Forensiker tätig ist.

Wie geht es nach Kevin Costners Ausstieg mit Yellowstone weiter?

Die Yellowstone-Schlagzeilen werden in letzter Zeit vor allem von dem großen Kevin Costner-Konflikt dominiert. Der Star ist derzeit so stark mit der Produktion seines eigenen Western-Epos Horizon beschäftigt, dass er bislang nicht Teil der finalen Folgen von Staffel 5, Teil 2 ist. Mit diesen Episoden wird Yellowstone beendet. Ob Costner dafür doch nochmal vor der Kamera zu sehen ist, steht nicht fest.

