Spannungsmeisterwerk bei Netflix: Packende Thriller-Serie verwischt in 17 Folgen die Grenze zwischen Jäger und Gejagter

Wer zuletzt bei Rentierbaby sein Faible für düstere Obsessionen entdeckt hat, wird The Fall bei Netflix lieben: Zwei Superstars liefern sich hier ein packendes Duell über 3 Staffeln.

Düstere Bilder und aufreibender Nervenkitzel warten in The Fall: Tod in Belfast, wenn Ermittlerin Stella Gibson und Serienkiller Paul Spector einander gegenübertreten. Was folgt, ist ein unaufhaltsames Psychoduell zwischen zwei ruhelosen Seelen, das als packender Thriller sowie als bewegendes Drama unter die Haut geht.



The Fall wurde 2013 bis 2016 für den britischen Sender BBC Two produziert und streamt derzeit bei Netflix.

Bei Netflix: The Fall ist eine erbarmungslose Verfolgungsjagd mit zwei Superstars

Darum geht’s in The Fall: Detective Superintendent Stella Gibson wird aus London nach Belfast gerufen, um einen ungelösten Mordfall zu untersuchen. Instinktiv vermutet sie einen Serienmörder hinter dem Verbrechen und wird in dieser Annahme wenig später durch einen weiteren Mord bestätigt.

Parallel dazu wird die Sicht auf den Familientherapeuten Paul Spector eröffnet, scheinbar glücklich verheirateter Familienvater. Im Verborgenen verfolgt er jedoch wiederholt junge Frauen und ermordet diese brutal. Schon bald sieht Paul seine Existenz durch Stellas Ermittlungen bedroht und beide Hauptfiguren entwickeln den geradezu obsessiven Drang, einander zu Fall zu bringen.

BBC The Fall: Tod in Belfast

Atmosphärisch dichte Perspektivwechsel zwischen den beiden Gegenspieler:innen lassen eine einzigartig düstere Sog-Kraft entstehen, während Stella langsam, aber unaufhaltsam Pauls Spur aufnimmt.



Zwei Hollywood-Stars in Belfast: Gespielt werden die beiden von den Hollywood-Stars Gillian Anderson (Akte X, Sex Education) und von Jamie Dornan (Christian Grey in 50 Shades of Grey), die einander an die Wand spielen.

Das Katz-und-Maus-Spiel ist nichts für schwache Nerven

Was sich im Folgenden entfaltet, ist kein verspieltes Rätselraten, sondern ein intensiver Machtkampf aus zwei spannenden Perspektiven. Aus entgegengesetzten Blickwinkeln tastet sich die Serie an ein und dieselbe Geschichte heran: Pauls Bemühungen, sein sorgsam inszeniertes Doppelleben zu wahren, sind dabei ebenso packend wie Stellas Versuch, in die Psyche des Serienmörders einzudringen.

Hierbei gelingt ein sensibler Balanceakt: Obwohl der Psychopath Paul an keiner Stelle romantisch verklärt oder verharmlost wird, verspürt man als Zuschauer:in ähnlich wie Stella den Wunsch, seine Motive zu verstehen. Die Spannung ergibt sich weniger durch die Frage, wer der Serienmörder Paul Spector ist. Sie ergibt sich dadurch, welch düstere Vergangenheit ihn zum Killer geformt hat.

Die intensiven Darstellungen von Gillian Anderson als unerbittliche Strategin und Jamie Dornan als Mann mit zwei Gesichtern übertragen die gegenseitige Anziehungskraft ihrer Charaktere mühelos auf das Publikum. Je länger das Versteckspiel zwischen Stella und Paul anhält, desto deutlicher lässt sich erahnen, dass ihre finale Begegnung tragisch enden wird.

Zum Weiterlesen: Bei Netflix könnt ihr den ultimativen Sommerfilm streamen

Ihr könnt The Fall nicht nur bei Netflix streamen

The Fall hatte seine Premiere 2013 bei BBC Two und lief dort 3 Staffeln lang mit insgesamt 17 Folgen bis 2016. Die Serie befindet sich im Abo von Netflix, ist allerdings auch in der Flatrate von WOW und MagentaTV zu streamen.