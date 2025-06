Spektakuläres Video zu The Last of Us Staffel 2 zeigt, wie die dystopische Zombie-Welt entsteht

Der Serien-Hit The Last of Us hat die postapokalyptische Welt beeindruckend in Szene gesetzt. Wie genau die realen Aufnahmen verändert wurden, seht ihr in einem eindrucksvollen neuen Video.

Die Gaming-Adaption The Last of Us hat Millionen-Fans begeistert. Neben starken Figuren und einer spannenden Handlung, ist es aber auch das authentische Setting, das uns in seinen Bann zieht. Nun hat das Visuell Effects Studio DNEG ein Behind-the-Scenes-Video zur zweiten Staffel veröffentlicht, in dem ihr seht, wie die realen Aufnahmen Stück für Stück mit digitalen Effekten bearbeitet wurden, um die postapokalyptische Welt zu erschaffen.

The Last of Us 2: Spannende Einblicke in die visuellen Effekte

In dem vierminütigen Clip seht ihr unter anderem, wie in mehreren Schritten aus einem gut gepflegten Stadtpark eine verwucherte Landschaft wird, in der Giraffen grasen. Auch die ohnehin schon in einem guten Setting platzierte Szene, in der Ellie (Bella Ramsey) Gitarre spielt, wird durch die visuellen Effekte noch verbessert. Hier noch ein paar Ranken mehr, im Hintergrund noch ein zusätzlicher Farn.

Seht hier das spannende Video zu The Last of Us:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Beim Schauen der Serie werden die meisten von uns diese Feinheiten wohl kaum bemerken und doch tragen sie zur kompletten Atmosphäre der Serie bei. Das Behind-the-Scenes-Video macht die ungesehene Arbeit deutlich und zeigt wie kleine Feinheiten, eine große Wirkung haben können.

Wie geht es mit The Last of Us weiter?

Während die erste Staffel das komplette Spiel von The Last of Us adaptierte, lässt sich HBO nun deutlich mehr Zeit hat. Die zweite Staffel deckt nicht die Handlung von dem zweiten Spiel ab, sodass die Serie noch weitergeht. Jetzt stehen sogar insgesamt fünf Staffeln im Raum.

Wer bisher noch nicht in den Genuss der Zombie-Serie gekommen ist, kann die ersten beiden Staffeln bei Sky und WOW streamen. Wann es mit der dritten Staffel weitergeht, ist noch nicht bekannt.