Spider-Man 4 startet 2024 als Daredevil-Crossover: Marvel-Gerücht macht Fans völlig verrückt

Tritt Daredevil in Spider-Man 4 auf? Ein Gerücht bringt beide Marvel-Helden zusammen. Und einen Kinostart soll es auch bereits geben.

Sony arbeitet an Spider-Man 4. Nach dem emotionalen Ende von Spider-Man: No Way Home spekulieren Fans über den Inhalt des Marvel-Sequels. Gerüchteweise gibt es nun ein Startdatum. Und eine Story, die Peter Parker (bisher: Tom Holland) und Daredevil (Charlie Cox) zum Dream-Team machen könnte.

Marvel-Gerücht: Das hat Spider-Man 4 mit Daredevil zu tun

Beide Informationen stammen von Cosmic Circus , die nach eigenen Angaben Verbindung zu Marvel-Insidern besitzen. Denen zufolge soll Spider-Man 4 am 12. Juli 2024 ins Kino kommen. Damit liegt der Film im großen MCU-Plan für Phase 5 nur zwei Wochen vor dem Start von Thunderbolts.

Laut Cosmic Circus-Autor Alex Perez wird dabei "eine Story auf Straßenebene" erzählt, die sich mit den Folgen von Daredevil: Born Again auseinandersetzt. Und die Aussicht auf ein mögliches Crossover von Spidey und Daredevil lässt Marvel-Fans bereits halb ausrasten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Davon habe ich geträumt", heißt es etwa auf Twitter. Ein anderer Fan hat bereits Theorien zu Story-Details und schreibt: "Ich hoffe, das stimmt!" Ob die Fans damit ins Schwarze treffen, ist aber nach wie vor unsicher. Crossover und Kinostart bleiben ein Gerücht. Und im Gegensatz zu Sony hält sich Marvel Studios zu einem neuen Spidey-Abenteuer gerade sehr bedeckt.



Die besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Disney+ und Co.

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf die bisherigen Streaming-Filme des Jahres. Netflix, Disney+ und Co. haben sich gegenseitig überboten mit aufwendigen Produktionen. Doch welche der Filme sind wirklich gelungen? Im Podcast reden wir über unsere Top 10 der besten Streaming-Filme 2022.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wollt ihr Spider-Man und Daredevil in einem Film sehen?