Spider-Man: No Way Home im Streaming-Abo: Marvel-Überflieger ohne Zusatzkosten streamen

Spider-Man: No Way Home ist der größte Marvel-Überflieger der letzten Jahren. Jetzt gibt es das Superhelden-Abenteuer mit Tom Holland, Andrew Garfield und Tobey Maguire erstmals im Streaming-Abo.

Bevor Spider-Man: No Way Home in einer verlängerten Fassung in die Kinos zurückkehrt, erobert der Marvel-Blockbuster die Streaming-Landschaft. Mit diversen Kauf- und Leihoptionen stand der Film schon etwas länger als Stream zur Verfügung. Nun befindet er sich bei Wow (ehemals Sky Ticket) in der Flatrate ohne Zusatzkosten.

Spider-Man: No Way Home vereint drei Marvel-Generation in einem Multiversums-Abenteuer

Inzwischen ist es kein Geheimnis mehr: No Way Home wartet nicht nur mit mehreren vertrauten Bösewichten aus früheren Spidey-Filmen auf. Auch Tobey Maguire und Andrew Garfield kehren in dem Multiversums-Abenteuer zurück. Das ist ein bemerkenswerter Schritt. Nicht zuletzt wird das MCU dadurch um fünf Spider-Man-Filme erweitert, die bisher nicht offiziell Teil des großen Kanons waren.

Besonders die Rückkehr von Garfields Peter Parker erweist sich als emotionales Ereignis, da seine eigene Spidey-Trilogie vorzeitig abgebrochen wurde. Wo Maguires Version der Figur einen zufriedenstellenden Abschluss gefunden hat, ist bei Garfield die Geschichte einfach abgerissen. In No Way Home erhält er die Möglichkeit, nach den Ereignisse in The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro seinen Frieden zu finden.

Ob wir die beiden in Zukunft öfter im MCU sehen werden, ist unklar. Viele Fans hatten sich einen Maguire-Cameo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness gewünscht, da dieser ebenfalls vom Multiversums Gebrauch macht und von Sam Raimi, dem Regisseur der Maguire-Trilogie, inszeniert wurde. Schlussendlich ist es dazu aber nicht gekommen. Auch The Amazing Spider-Man 3 mit Garfield ist bisher reines Wunschdenken.

