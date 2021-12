Spider-Man verliert das Blockbuster-Duell: Eure besten Filme des Jahres 2021

Welche sind die besten Filme des Jahres 2021? Neben unserer Liste von Moviepilot und FILMSTARTS haben wir auch die Community-Daten durchforstet. Hier ist das Ergebnis.

Vor wenigen Tagen präsentierten wir euch die Liste der besten Filme 2021 der Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS. Doch wie sieht es eigentlich hier in der Moviepilot-Community aus? Um herauszufinden, welche eure besten Filme 2021 sind, haben wir die Datenbank durchforstet.

Wie kommt die Liste der besten Filme 2021 der Moviepilot-Community zustande?

Voraussetzung war eine deutsche Premiere in Kino, TV, als Stream oder auf DVD zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2021.

Die Filme mussten mindestens 100 Bewertungen vorweisen.

Stand der Auswertung ist der 23. Dezember 2021.

Heraus kam eine Bestenliste, die Filmemacher:innen eine Bühne gibt, die sich in der Liste der Redaktionen nicht durchsetzen konnten (zum Beispiel Wes Anderson). Auffällig ist überdies die größere Präsenz von Streaming-Filmen von Netflix und Amazon in der Top 10. Da hat die Unterhaltung während des Lockdowns anscheinend größere Spuren hinterlassen als die Kinostarts in der zweiten Jahreshälfte.

Falls ihr weitere Streaming-Empfehlungen braucht, dann hört unseren Podcast über die besten Streaming-Filme 2021:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es folgt die Liste der besten Filme des Jahres 2021 der Moviepilot-Community.