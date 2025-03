Spielt Hugh Jackman in The Residence mit? Deshalb sehen wir das Gesicht des Wolverine-Stars in der Netflix-Serie nie

In The Residence kommt es beim australischen Staatsdinner im Weißen Haus zu einem Todesfall. Anwesend sind mitunter Kylie Minogue und Hugh Jackman. Doch spielt der Wolverine-Star wirklich in der Netflix-Serie mit?

Murder Mystery-Serie The Residence wartet auf Netflix nicht nur mit einem spannenden Whodunnit-Fall für Meisterdetektivin Cordelia Cupp (Uzo Aduba) im Weißen Haus auf, sondern auch mit einigen großen Namen ‒ darunter Kylie Minogue und Hugh Jackman. Während die australische Popsängerin in gleich mehrere Handlungsstränge der Mordermittlung verstrickt wird, taucht der Wolverine-Star immer nur in kurzen Szenen im Vorbeigehen auf ‒ ohne sein Gesicht zu zeigen. Der Grund dahinter ist simpel. Hugh Jackman hatte keine Zeit für Netflix-Serie The Residence Wie Serienschöpfer Paul William Davies gegenüber TVLine verriet, habe er sein Bestes versucht, um Hugh Jackman für die Netflix-Serie zu gewinnen. Letztendlich habe der Wolverine-Star jedoch abgesagt: Wir haben versucht, ihn zu besetzen und er hat auf eine Art geantwortet, die sehr nett und entschuldigend war. Und er muss sich für nichts entschuldigen. Er ist Hugh Jackman! Er ist beschäftigt. Es hat einfach nicht geklappt. Schaut hier einen Trailer zu The Residence: The Residence S01 - Trailer (Deutsch) HD So musste Davies umdisponieren, schließlich wollte er die Rolle Hugh Jackman während des australischen Staatsbanketts im Weißen Haus beibehalten. Der Wolverine-Star wurde letztendlich von anderen Schauspielern gespielt, namentlich Ben Bigler und Justin Ellis Johnson. Die Entscheidung bereue Davies im Nachhinein nicht: Ich dachte mir, wisst ihr was, ich werde das auf eine Art und Weise machen, die witzig ist und da ein bisschen reingeht. Es war ein Wagnis, aber ich hatte Spaß damit und ich glaube, wir haben uns alle einfach darauf eingelassen. Kylie Minogue schenkte Netflix-Serie The Residence sogar mehr Zeit als gedacht Kylie Minogue hingegen opferte ihren Terminkalender für die Netflix-Serie sogar umfangreicher, als Davies geplant hatte. So habe er ihr nachträglich noch mehr Szenen geschrieben: Sie hatte anfangs eine kleinere Rolle. Als sie zugesagt hat, dachte ich, es wäre für die kleinstmögliche Zeitspanne, aber sie hatte total Lust darauf mehr zu machen, also habe ich ihr mehr geschrieben. Sie hatte eine tolle Erfahrung und wir haben es geliebt, mit ihr zu arbeiten. Sie ist lustig, sie hat ein tolles Timing und sie war eine tolle Präsenz am Set. Alle acht Folgen von The Residence streamen seit dem 20. März 2025 bei Netflix. Zum Weiterlesen: Kommt Staffel 2 von The Residence?

