Spuk in Bly Manor: Wir erklären das bittere Ende des Netflix-Horrors

Ihr habt die Netflix-Gruselserie Spuk in Bly Manor bereits durch und sucht eine Erklärung für das Ende? Dann seid ihr hier an der richtigen Stelle.

In Spuk in Bly Manor erzählt uns Netflix wieder eine gruselige und herzzerreißende Geistergeschichte. Im Gegensatz zu Spuk in Hill House basiert der Nachfolger auf dem Schauerroman Turn of the Screw und weiteren Motiven des literarischen Schaffens von Henry James.

Nach Begegnungen mit gruseligen Kindern und gesichtslosen Geistern offenbart sich Spuk in Bly Manor am Ende als tragische Liebesgeschichte mit zahlreichen unerwarteten Wendungen. Wir haben für euch einmal die wichtigsten Twists und das Ende von Spuk in Bly Manor aufgeschlüsselt. Achtung, es folgen Spoiler.

Spuk in Bly Manor bei Netflix: Eine Liebesgeschichte mit Geistern

Während in Spuk in Hill House Themen wie Trauer und Verlust im Fokus standen, widmet sich die Nachfolgeserie dem Sujet der tragischen Liebe. Egal ob unerfüllte Liebe, zerstörerische Liebe oder zum Scheitern verurteilte Liebe: Im Verlauf der 9 Episoden werden unterschiedliche Geschichten von Liebe miteinander verflochten und münden in einem niederschmetternden Finale.

© Netflix Die Besetzung von Spuk in Bly Manor

Bevor wir uns all den Twists des Bly Manor-Endes widmen, werfen wir noch einmal einen Blick auf die wichtigsten Enthüllungen aus 9 Folgen der Netflix-Horrorserie:

Peter Quints Geist hat Rebecca Jessel im See ertränkt

Hannah Grose starb kurz vor der Ankunft von Dani Clayton

Miles und Flora wurden regelmäßig von Peter und Rebecca besessen

Die Frau im See ist der Geist von Viola Willoughby

Das Ende vom Spuk in Bly Manor: Dani opfert sich

Der Zorn der Frau im See hält die auf dem Gelände von Bly Verstorbenen seit dem 17. Jahrhundert hier gefangen. Im Finale der Horrorserie kann dieser "Fluch" nun endlich gebrochen werden. Als die Frau im See dabei ist, die kleine Flora in den See zu verschleppen, bietet ihr das Kindermädchen Dani einen Deal an, den auch schon die Geister von Peter und Rebecca mit den Kindern Flora und Miles eingehen wollten.

Dani nimmt den Geist der Frau im See in sich auf und befreit damit alle gequälten Seelen von Bly, die daraufhin verschwinden. Viola haust nun tief im Unterbewusstsein von Dani. Wie lange sie selbst noch die Kontrolle über ihren Körper behalten wird, kann sie nicht abschätzen. Für sie ist es nun an der Zeit, Bly hinter sich zu lassen.

Schaut den Trailer zu Spuk in Bly Manor auf Netflix

Spuk in Bly Manor - S01 Trailer (Deutsch) HD

Während Miles und Flora alle Ereignisse aus Bly vergessen, zieht Dani gemeinsam mit Jamie in die USA, wo sie beiden für viele Jahre eine glückliche Beziehung miteinander führen und sich sogar verpartnern. Nach ca. 9 Jahren ist der Tag plötzlich gekommen, als Dani nicht mehr ihr Spiegelbild, sondern das der Frau im See sieht.

Ganz im Sinne von Henry James' Kurzgeschichte Das Tier im Dschungel verfällt Dani zunehmend dem Fatalismus und glaubt, dass sie bald nicht mehr sie selbst sein wird. Als sie eines nachts beinahe ihre Partnerin im Schlaf erwürgt, ergreift sie die Flucht. Sie reist zurück nach England und wird selbst zur Frau im See von Bly Manor, indem sie sich ertränkt.

Das Ende von Spuk in Bly Manor: Wer ist die Erzählerin?

Spuk in Bly Manor endet, wie es begann: Im Jahre 2007. Im Rahmen einer Hochzeitsfeier erzählt eine unbekannte Frau die Geschichte von Bly. Im Finale erfahren wir nun endlich, dass es sich bei der Erzählerin um die ältere Version von Jamie handelt, die die Hochzeit der nun erwachsenen Flora besucht und die Geistergeschichte erzählt.

© Netflix Spuk in Bly Manor

Unter den Gästen befinden sich neben Flora auch ihr Bruder Miles, ihr Vater Henry sowie der Koch Owen. Die erwachsenen Wingrave-Kinder zeigen sich von der (bzw. ihrer) Geschichte fasziniert, denn sie selbst können sich nicht daran erinnern. Ebenso hat Jamie die Namen der Beteiligten (wir erfahren, dass Flora der zweite Vorname der Braut ist) und auch des britischen Familienanwesens verändert.

Die letzte Szene von Spuk in Bly Manor: Was ist wirklich passiert?

In der letzten Szene von Spuk in Bly Manor geht Jamie ihrer täglichen Routine nach. Kurz bevor sie schlafen geht, überprüft sie alle Spiegelungen in ihrem Zimmer, um darin eventuell den Geist ihrer verstorbenen Liebe Dani zu erkennen. Sollte Danis Geist je zu ihr zurückkehren, lässt sie jeden Abend ihre Tür einen Spalt offen. Während Jamie einschläft, legt sich eine uns vertraute Hand auf ihre Schulter: die Hand von Dani.

Aber ist Danis Geist wirklich zurückgekehrt? Oder soll das Ende symbolisieren, dass die Erinnerung an sie Jamie auch weiterhin begleitet? Eine finale Erkenntnis überlässt die Serie der Interpretation der Zuschauer.

© Netflix Spuk in Bly Manor

Eine mögliche Deutung des Endes macht die gesamte Serie allerdings noch tragischer, als sie ohnehin schon ist. Was ist, wenn Jamie sich die Existenz der Geister nur ausgedacht hat? So wie auch Henry James' Novelle Turn of the Screw offen lässt, ob die Geister der Geschichte tatsächlich existieren oder nur eine Einbildung eines krankhaften Kindermädchens sind.

Eine mögliche Deutung macht Spuk in Bly Manor noch tragischer

Alles, was wir in den Folgen zuvor gesehen haben, entspringt der Beschreibung einer unzuverlässigen Erzählerin. Jamie selbst hat viele der dargestellten Ereignisse nicht selbst erlebt und verfremdet die tatsächlichen Geschehnisse vermutlich für den dramatischen Zweck der Geschichte. Auch haben sich zum Beispiel Jamie und Owen optisch drastisch verändert, obwohl nur 11 Jahre seit dem Ende der Erzählung vergangen sind.

Was wirklich passiert sein könnte? Das Kindermädchen litt nach dem traumatischen Tod ihres Verlobten unter schrecklichen Wahnvorstellungen und Psychosen. Sie flüchtete sich in eine Geistergeschichte, um ihr Trauma zu erklären.

Für einige Jahre ging es ihr besser und Jamie und Dani lebten glücklich zusammen, bis Dani einer schweren Depression verfiel und sich schließlich das Leben nahm. Vermutlich beging sie in einer Badewanne Suizid, was sich durch ihre Verbindung zu Wasser in Jamies Erzählung erklärt.

So wie Dani spinnt sich auch Jamie daraufhin eine Geistergeschichte zurecht, um den Tod ihrer großen Liebe zu verkraften und zu erklären. Für mich ist diese Interpretation aber zu nihilistisch und tragisch, um sie akzeptieren zu können. Hannah Grose würde mir recht geben.

Hat euch das Finale von Spuk in Bly Manor gefallen? Wie deutet ihr das Ende?