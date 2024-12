Squid Game Staffel 2 hat gerade einen riesigen Netflix-Rekord gebrochen

Die 2. Staffel von Squid Game ist vor wenigen Tagen auf Netflix eingetroffen und hat direkt einen unglaublichen Rekord aufgestellt.

Mit 2,2 Milliarden (!) geschauten Stunden innerhalb der ersten 91 Tage katapultierte sich die erste Staffel von Squid Game 2021 auf die Spitzenposition der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten. Die 2. Staffel könnte an diesen Mega-Erfolg nun anknüpfen, denn bereits wenige Tage nach Streaming-Start haben die neuen Folgen einen riesigen Rekord gebrochen.

Squid Game Staffel 2 klettert in allen (!) 93 Netflix-Ländern auf Platz 1 der Serien-Charts

Die 2. Staffel von Squid Game ist mit einem Knall auf Netflix gestartet. In allen 93 Ländern, in denen Netflix als Streamer zur Verfügung steht, konnten die neuen Folgen des Serien-Hits auf Platz 1 der Streaming-Charts klettern. Laut Flixpatrol steht die Serie auch drei Tage später immer noch in allen Ländern auf dem obersten Treppchen. Das ist zuvor noch keiner Serie gelungen – weder Wednesday, noch Stranger Things oder Dahmer.

Squid Game - S02 Startankündigung (Deutsch) HD

In der 2. Staffel kehrt Gi-hun (Jung-Jae Lee) nach drei Jahren in die Arena zurück, um sich an den Spielemacher:innen zu rächen und die tödlichen Spiele ein für allemal zu stoppen. Währenddessen sucht Polizist Jun-ho (Wi Ha-Joon) nach der geheimen Insel, auf der das Squid Game stattfindet.

Nachdem die neuen Folgen mit einem fiesen Cliffhanger enden, wurde bereits bekanntgegeben, dass Squid Game eine 3. Staffel bekommen wird. Diese soll bereits 2025 auf Netflix starten und die Serie endgültig abschließen. Ob sich die 2. Staffel von Squid Game lohnt, könnt ihr hier nachlesen.

Das ist die aktuelle Serien-Top 10 bei Netflix in Deutschland:

