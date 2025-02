Squid Game trifft Shogun: Erstes Bild zu neuer Netflix-Serie, die ihr euch unbedingt vormerken müsst

300 Krieger kämpfen um 600 Millionen Euro bis auf den Tod. Das ist die Story der Netflix-Serie Last Samurai Standing, zu der es jetzt das erste Bild gibt. Sie soll Squid Game und Shogun verbinden.

Für Geld tun Menschen viele grausame Dinge. Das zeigt sich nicht nur in Squid Game und dem Disney+-Hit Shogun, sondern auch in einer Netflix-Serie, die beide verbinden soll: Zum blutigen Historien-Spektakel Last Samurai Standing gibt es jetzt das erste Bild.

Netflix bringt Squid Game und Shogun zusammen: Samurai kämpfen um 600 Millionen

Das Bild, das unter anderem auf What's on Netflix erschienen ist, zeigt den Protagonisten Shujiro (Jun'ichi Okada). Er steht inmitten einer Gruppe von Menschen vor einem hölzernen Tempelgebäude. Was steckt dahinter?

Last Samurai Standing basiert auf dem Roman Ikusagami (jap. etwa "Kriegsgott") des Autors Shogo Imamura, der seit 2022 auch in Manga-Form adaptiert wird. Er spielt im Japan des späten 19. Jahrhunderts, als die Privilegien der Samurai im Zuge einer gewaltsamen Modernisierungswelle abgeschafft wurden.

Krieger Shujiro (Okada), von den neuen Zeiten überrollt, versucht für seine kranke Frau und Tochter an Geld zu kommen. Schließlich findet er für ein mörderisches Spiel am Tenryuji-Tempel in Kyoto: 292 Samurai sollen um 100 Milliarden Yen (umgerechnet etwa 626 Millionen Euro) kämpfen. Squid Game mit Schwert und Kimono.



Imamura hat sich laut What's on Netflix bereits überglücklich über die Besetzung von Okada gezeigt, den er den eigenen Worten zufolge ohnehin als Hauptdarsteller im Blick hatte.

Wann kommt Last Samurai Standing zu Netflix?

Last Samurai Standing soll laut Netflix und Shogo Imamuras Webseite im Laufe des Jahres 2025 erscheinen. Wie viele Folgen die erste Staffel umfassen soll und ob noch weitere Staffeln geplant sind, ist bisher nicht bekannt.