Staffel 6 von The Rookie ab heute komplett kostenlos streamen – aber die Folgenanzahl ist eine bittere Enttäuschung

Heute läuft das Finale der 6. Staffel The Rookie erstmals im deutschen Free-TV. Damit könnt ihr sie ab sofort komplett streamen – allerdings wird das ein kurzes Vergnügen.

Während bei Netflix nur Staffel 1 bis 4 zur Verfügung stehen, gibt es anderswo in Deutschland schon weit mehr Folgen von The Rookie zu sehen. Beispielsweise bei ZDFneo und kostenlos in der ZDF-Mediathek, wo heute das Finale der 6. Staffel läuft. Aber Achtung: Die 6. Staffel ist nur halb so lang wie alle anderen.

Alle wichtigen Infos zur Free-TV-Premiere und kostenlosem Streamen von The Rookie, Staffel 6

Am 27. März um 20.15 und 20.55 Uhr laufen bei ZDFneo Folge 9 und Folge 10 von The Rookie, Staffel 6. Es ist das große Finale einer intensiven Staffel, in der sich gegen Ende gleich mehrere Bösewicht:innen auftun. John Nolan (Nathan Fillion) und das Los Angeles Police Department (LAPD) müssen einen Maulwurf ausfindig machen. Vor allem Tim und Lucy beschäftigen Fans nach dem Staffel 6-Finale.

Gleichzeitig gehen die beiden letzten Folgen der 6. Staffel bei der ZDF-Mediathek online. Das heißt, ab dem 27. März um 20.55 Uhr steht euch dort die komplette 6. Staffel zum kostenlosen Streamen zur Verfügung. Das klingt beinahe zu gut, um wahr zu sein, da beispielsweise Netflix noch nicht einmal Staffel 5 im Angebot hat.

Bei WOW * und bei Disney+ * hingegen könnt ihr die 6. Staffel bereits seit geraumer Zeit im Abo streamen.

Deshalb endet Staffel 6 schon mit der 10. Folge

Dass The Rookie Staffel 6 mit 10 Folgen nur ungefähr halb so lang ist wie alle anderen Staffeln, liegt am Hollywood-Doppelstreik. Der hatte die Traumfabrik vor gar nicht langer Zeit fest im Griff. Im Jahr 2023 gingen amerikanische Drehbuchschreibende und Schauspielende auf die Straße, um bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen.

Das hatte zur Folge, dass zahlreiche Film- und Serienproduktionen stillstanden. Als die Produktionen wieder aufgenommen wurden, führte dies bei vielen Serien zu verkürzten Staffeln und verknappten Erzählungen – so auch bei The Rookie Staffel 6. In der 18 Folgen langen 7. Staffel kehrt The Rookie allerdings wieder zur klassischen Fall-der-Woche-Erzählweise zurück.

Podcast-Tipp für Fans von The Rookie: Das macht die Cop-Serie so einzigartig

Nur wenige Serien schaffen es heutzutage bis zur 6. oder gar 7. Staffel. Mit ein paar spannenden Kniffen hebt sie sich The Rookie von anderen Network- und Fall-der-Woche-Serien ab. Im Podcast erfahrt ihr das Erfolgsrezept von The Rookie:

The Rookie bietet uns eine klassische Underdog-Story. In Verbindung mit Fillions Charme, dem tollen, diversen Cast, authentischer Darstellungsweise der Polizeiarbeit und jeder Menge Humor gewinnt The Rookie schnell viele Fans. Aber die Serie ist nicht ohne Probleme – mehr dazu gibt's im Podcast.

