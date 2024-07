Star Trek bringt Fanliebling aus den 90ern für neue Serie zurück – und schickt ihn 800 Jahre in die Zukunft

Die nächste große Star Trek-Serie nimmt langsam Form an und bringt vier Charaktere zurück, die wir aus anderen Serien kennen – darunter auch ein Fanliebling aus Voyager.

Das Star Trek-Franchise ist längst in seiner Legacy-Ära angekommen. Nachdem Picard zahlreiche alte Recken aus The Next Generation und Voyager (Sorry, Deep Space Nine!) zurückbrachte, gab es dank der Animationsserien Lower Decks und Prodigy auch einige akustische Wiedersehen. Demnächst feiert nun ein weiterer Star Trek-Fanliebling aus den 90ern seine Live-Action-Rückkehr – und das in einem ungewohnten Setting.



Star Trek: Starfleet Academy bringt den Doktor und weitere Bekannte zurück

Diesen Sommer beginnen die Dreharbeiten zur neuen Star Trek-Serie Starfleet Academy. Es handelt sich um die bereits 10. Live-Action-Serie aus dem Science-Fiction-Franchise. Diese widmet sich erstmals voll und ganz den Abenteuern eine Gruppe junger Kadett:innen der Sternenflottenakademie. Im Rahmen der San Diego Comic-Con wurde jetzt bekannt, dass vier bekannte Serien-Charaktere darin ihre Rückkehr feiern.

Als Hauptcharaktere der neuen Star Trek-Serie wurden laut TV Line Robert Picardo und Tig Notaro verkündet. Notaro war zuvor als Maschinenraum-Expertin Jett Reno in Discovery zu sehen. Die wohl größte Überraschung ist jedoch die Rückkehr von Picardo, den Fans als Hologramm Der Doktor aus den Abenteuern der USS Voyager kennen.

Paramout Robert Picardo als Der Doktor

Für Robert Picardo wird es der erste Live-Action-Auftritt in einer Star Trek-Serie seit dem Ende von Voyager im Jahr 2001 sein. Zuletzt gab es schon eine stimmliche Rückkehr des Darstellers in der 2. Staffel der Animationsserie Prodigy, die ihr aktuell bei Netflix streamen könnt.

Starfleet Academy spielt im 32. Jahrhundert und knüpft damit an die Ereignisse aus Discovery an. Dass wir in der neuen Serie auch Sylvia Tilly (Mary Wiseman) und Admiral Vance (Oded Fehr) in Gastrollen sehen, ist daher wenig überraschend.

Den Doktor hingegen kennen wir bisher nur aus Star Trek-Abenteuern aus dem 24. Jahrhundert. Was das medizinische Notfallhologramm mit dem großen Herzen 800 Jahre lang getrieben hat? Eine Antwort darauf erhalten wir bald in Starfleet Academy.

Wann startet die Star Trek-Serie Starfleet Academy?

Einen Starttermin für Starfleet Academy gibt es bisher nicht. Da die Dreharbeiten noch nicht begonnen haben, sollten wir davon ausgehen, dass die neue Star Trek-Serie frühestens Ende 2025 oder erst 2026 bei Paramount+ aufschlagen wird.

Die erste Staffel von Starfleet Academy wird aus 10 Episoden bestehen. Zur Besetzung gehören unter anderem auch Oscarpreisträgerin Holly Hunter als Akademie-Captain sowie Paul Giamatti als Bösewicht.

