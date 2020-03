Star Trek: Picard - Erwartet uns eine neue Borg-Königin in Folge 8?

Die Vorschau zu Star Trek: Picard Folge 8 überrascht mit der Rückkehr von Seven of Nine. Die Romulaner werden die Rache der Ex-Borg zu spüren bekommen.

Achtung, Spoiler zu Star Trek - Picard: Bevor die letzten 3 Folgen die 1. Staffel von Star Trek: Picard abschließen, wurden Fans diese Woche mit einer besonders emotionalen Rückkehr überrascht. Während die Geschichte um Rikers Familie zu Tränen rührt, nehmen die Geschehnisse auf dem Borg-Kubus eine dramatische Wendung.

Die nächste Episode von Star Trek: Picard trägt den Titel Broken Pieces. Seven of Nine (Jeri Ryan) kommt Elnors (Evan Evagora) Hilferuf nach und kehrt noch einmal in die Serie zurück - auf den Borg-Kubus, mit schrecklichen Konsequenzen. Den Trailer zu Folge 8, könnt ihr euch oben im Player oder weiter unten im Artikel ansehen.

Star Trek Picard: Was passiert mit Seven of Nine?

Die Vorschau zur nächsten Folge lässt uns um das Schicksal von Seven of Nine bangen, denn ehemaligen Borgdrohnen spricht die neue Star Trek-Serie keine lange Lebenszeit zu. Nach den schockierenden Toden von Icheb und Hugh könnte Seven of Nine nun als nächstes dran sein.

© CBS All Access Seven of Nine auf dem Borg-Kubus

Der kurze Teaser endet mit einem rätselhaften Blick auf Seven of Nine, die mit mehreren Schläuchen verbunden ist, während sich ihre Augen verfärben. Wir die ehemalige Borg und Fenris-Rangerin zur nächsten Borg-Königin?

Alles deutet daraufhin, dass Seven of Nine blutige Rache an den Romulanern schwört. Dafür verbindet sie sich mit dem Kubus und steuert diesen als Pilotin. Dies macht sie zwar nicht automatisch zur Borg-Königin, allerdings ist eine Verbindung von ihr zur Borgtechnologie ein wichtiges Ereignis in ihrer Entwicklung.

Star Trek: Picard - Trailer zu Staffel 1 Folge 8

Star Trek Picard - S01E08 Promo-Trailer (English) HD

Die Picard-Folge Broken Pieces erscheint hierzulande am 13. März 2020 bei Amazon Prime Video. Neue Folgen von Star Trek: Picard werden immer freitags auf Amazon Prime Video veröffentlicht. Die 1. Staffel umfasst insgesamt 10 Episoden. Das Staffelfinale gibt es am 27. März 2020 zu sehen.



