Star Trek: Picard - Riker kehrt endlich zurück in Vorschau auf Folge 7

Die Vorschau zu Star Trek: Picard Folge 7 bringt endlich Picards treue Nummer 1 zurück. Bereitet euch auf ein emotionales Wiedersehen mit Riker und Troi vor.

Achtung, Spoiler zu Star Trek - Picard: Admiral Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) musste sich in der vergangenen Folge von Star Trek: Picard seinem Trauma stellen und erneut einen Borgkubus betreten. Nun hat er Datas Tochter Soji gefunden, mit der er durch die Galaxis flüchtet. Die Flucht lässt die beiden in der nächsten Folge auf 2 alte Bekannte treffen.

Die nächste Episode von Star Trek: Picard trägt den Titel Nepenthe. Darin finden Jean-Luc und Soji Zuflucht bei Picards früherer Nummer 1, während Elnor und Hugh auf dem Borgkubus um ihr Leben kämpfen. Den Trailer zu Folge 7 könnt ihr euch oben im Player oder weiter unten im Artikel ansehen.



Haltet die Taschentücher bereit: Die große StarTrek-Reunion steht bevor

Seit bekannt wurde, dass Jonathan Frakes und Marina Sirtis ihre Charaktere aus The Next Generation noch einmal zurückbringen, warten Fans gespannt auf ein Wiedersehen mit Will Riker und Deanna Troi. Nächste Woche ist es nun endlich soweit. Wenn Picard und seine Nummer 1 sich in die Arme fallen, werden sicher viele Freudentränen bei den Fans fließen.

© CBS All Access Star Trek Picard: Wiedersehen mit Riker

Seit wir Riker das letzte Mal gesehen haben, sind in der Serie 20 Jahre vergangen. In Star Trek - Nemesis heiratete er Deanna Troi und erhielt zuletzt das Kommando über die USS Titan. Offensichtlich ist Riker nicht mehr im aktiven Dienst. Hoffentlich erfahren wir, was er in den vergangenen 20 Jahren getrieben hat.

Star Trek: Picard Folge 7 bringt endlich wieder Action

Während der Captain und seine Nummer 1 in der nächsten Folge in Erinnerungen schwelgen, ist den restlichen Charakteren keine Ruhepause gegönnt. Denn Elnor (Evan Evagora) und Hugh (Jonathan Del Arco) sind noch immer auf dem Borgkubus, wo sie sich gegen wütende Romulaner zur Wehr setzen müssen.

© CBS All Access Star Trek Picard: Hugh in Gefahr

Hoffentlich darf Elnor nun mal seine Kampfkünste zur Schau stellen, denn seit er sich in den Dienst des Admirals gestellt hat, bekam er viel zu wenig zu tun. Im Trailer sehen wir zudem, dass Hugh von Narissa Rizzo (Peyton List) bedroht wird, der fiesen Zhat Vash-Agentin, die mit allen Mitteln den Aufenthaltsort von biologischen Androiden herausfinden will.

Nach dem emotionalen Wiedersehen zwischen Hugh und Picard sind wir definitiv noch nicht bereit dafür, das Hugh jetzt schon wieder das Zeitliche segnen könnte. Unterdessen gerät auch die Crew der La Sirena in eine brenzlige Situation. Denn ihr Schiff wird durch einen Traktorstrahl daran gehindert, aus der Neutralen Zone zu fliehen.

Star Trek: Picard - Trailer zu Staffel 1 Folge 7

Star Trek Picard - S01E07 Promo-Trailer (English) HD

Die Picard-Folge Nepenthe erscheint hierzulande am 6. März 2020 bei Amazon Prime Video. Neue Folgen von Star Trek: Picard werden immer freitags auf Amazon Prime Video veröffentlicht. Die 1. Staffel umfasst insgesamt 10 Episoden. Das Staffelfinale gibt es am 27. März 2020 zu sehen.



