Sci-Fi-Rückkehr trotz Figurentod: Star Trek-Darsteller teast Wiedersehen mit Fan-Liebling

Seit der ersten Staffel von Star Trek: Discovery haben wir ihn nicht mehr gesehen: Captain Gabriel Lorca. Nun sprach Darsteller Jason Isaacs über eine Rückkehr.

Die erste Staffel von Star Trek: Discovery lockte bei Erscheinen 2017 besonders mit zwei Stars: Michelle Yeoh und Jason Isaacs. Während Yeohs Georgiou über mehrere Staffeln zum festen Bestandteil der Serie wurde, musste das Publikum von dem ehemaligen Malfoy-Oberhaupt schon im Finale von Staffel 1 Abschied nehmen. In einem Interview hat Jason Isaacs nun verraten, dass es Gespräche über eine Rückkehr in das Sci-Fi-Universum gibt.

Das verrät Jason Isaacs über die Rückkehr zu Star Trek

Zunächst einmal eine kurze Erinnerung: In Star Trek Discovery gab es zwei Lorcas, einen Prime Lorca und einen aus dem Spiegel-Universum.

In der ersten Staffel kam heraus, dass Spiegel-Lorca sein Prime-Pendant ersetzt und sich als dieser ausgegeben hat. Im Finale wurde der Spiegel-Captain allerdings getötet. Doch wie steht es um Prime Lorca? Ob dieser lebt oder nicht, ist nämlich unbekannt. In einem Interview mit The List wurde Jason Isaacs danach gefragt. Er antwortet zunächst vage:

Ist die Tür für Prime Lorca geschlossen? Das fragt sich das Internet, ganz klar.

Daraufhin wird Isaacs gefragt, ob er sich eine Rückkehr zu Star Trek vorstellen könne. Er hat eine Bedingung:

Sicher, ja. Die Geschichte müsste super sein. Es war eine fantastische Storyline. Alles, was sich Schauspieler wünschen, ist ein Geheimnis und ich hatte das größte Geheimnis überhaupt [...].

Dabei bleibt es aber nicht. Isaacs hat nämlich schon mit Akiva Goldsman darüber gesprochen, der bei Discovery, Picard und Strange New Worlds seine Finger im Spiel hat:

Ich arbeite gerade mit Akiva Goldsman [....] an einer Tom Holland-Miniserie namens The Crowded Room in New York. Wir haben über Prime Lorca gesprochen und es müsste eine Story sein, die so gut ist wie Staffel 1 von Discovery.

Eine Rückkehr um jeden Preis will der Schauspieler nicht

Isaacs erklärt seine Motivation für eine Rückkehr so:

Ich möchte nicht nur zurückkehren, weil [...] Lorca ein Fan-Liebling ist und eine Version davon spielen, die nicht mal im entferntesten so gut ist. [...] Strange New Worlds ist ein großer Erfolg und Picard ist ein großer Erfolg, aber falls es Raum für einen Arc über Prime Lorca gibt, bin ich dabei.

Er fasst zusammen:

Ich will nicht nur zurückkommen, um mich in diese ultraenge Uniform zu quetschen.

In welcher Serie könnte es eine Rückkehr von Captain Lorca geben?

Die naheliegende Serie für eine Rückkehr von Captain Lorca ist nicht Discovery, sondern Strange New Worlds. Discovery spielt seit den Ereignissen im Finale von Staffel 2 weit in der Zukunft. Die sehenswerte neue Serie Star Trek: Strange New Words hingegen spielt vor den Ereignissen von Discovery Staffel 1.

Es gibt allerdings zwei Probleme für eine Rückkehr in SNW: Jason Isaacs spricht im Interview ausdrücklich von einem Arc, das heißt einer Geschichte, die sich über mehrere Episoden zieht. Der jüngste Sprössling der Star Trek-Familie folgt in der Erzählweise aber dem großen Vorbild Raumschiff Enterprise. Jede Episode besteht aus einem neuen Abenteuer. Das könnte mit Isaacs Wunsch schwer zu vereinbaren sein.

Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit für die Rückkehr von Lorca: eine neue Serie. Wenn man sich anschaut, wie sehr das Sci-Fi-Universum seit dem Start von Discovery 2017 gewachsen ist, kann diese Option nicht ausgeschlossen werden.

