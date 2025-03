Star Trek-Star verspricht, nächste Serie sei für "Hardcore-Fans" – und plaudert geheimes Sci-Fi-Detail aus

Star Trek-Star Jonathan Frakes macht Trekkies die kommende Serie Starfleet Academy schmackhaft und gibt eine überraschende Parallele zu Deep Space Nine preis.

Es tut sich nach wie vor viel im Star Trek-Universum. Während Fans immer noch auf ein Lebenszeichen zum nächsten Kinofilm hoffen, geht es auf dem TV-Bildschirm unter anderem mit der neuen Serie Star Trek: Starfleet Academy weiter.

Jonathan Frakes, seines Zeichens Commander Riker aus Star Trek: Das nächste Jahrhundert und langjähriger Franchise-Regisseur, steht dafür nicht vor der Kamera, plauderte diesen Monat aber bei einem Panel aus dem Nähkästchen – und verriet vielleicht sogar mehr als er gedurft hätte.

Jonathan Frakes über Star Trek: Starfleet Academy: Eine neue Serie für Hardcore-Fans

Wie Collider von der Indiana Comic Convention berichtet, habe Frakes von den verschwenderischen Sets der neuen Star Trek-Serie geschwärmt, wobei ihm noch ein weiteres Detail herausrutschte:

Es hat die massivsten Star Trek-Sets aller Zeiten. Außerdem gibt es ein Raumschiff in der Serie, wovon ich denke beziehungsweise hoffe, dass es kein verdammtes Geheimnis ist. Ich bin bekannt dafür und habe schlechte Erfahrungen mit Oversharing gemacht und hoffe, das war nicht zu viel verraten, aber es ist fantastisch.

Die stationäre Sternenflotten-Universität hat also ein eigenes Raumschiff, was natürlich an Star Trek: Deep Space Nine erinnert, wo die festplatzierte Raumstation über die kleine, kampftüchtige USS Defiant verfügte.

Jonathan Frakes, der bei dem Event neben seinen ehemaligen Kolleg:innen Brent Spiner (Data) und Denise Crosby (Tasha Yar) saß, gab außerdem zu Protokoll, Starfleet Academy sei "viel mehr für Hardcore-Fans von Star Trek". Vermutlich auch, weil man im Uni-Setting historisches Nerd-Wissen über die Geschichte der Sternenflotte und ihre legendären Captains unterbringen kann.

Zuletzt inszenierte Frakes die Episode Lagrange-Punkt aus der 5. Staffel von Star Trek: Discovery.

Wann erreicht uns Star Trek: Starfleet Academy?

Die 1. Staffel von Starfleet Academy ist bereits mit zehn Folgen im Kasten und soll uns im Laufe dieses oder nächsten Jahres via Paramount+ erreichen. Staffel 2 ist auch schon in Entwicklung.

Zum Cast zählen etwa Oscar-Gewinnerin Holly Hunter, Tig Notaro, Paul Giamatti, Tatiana Maslany und Robert Picardo, der seine Holo-Doktor-Rolle aus Star Trek: Raumschiff Voyager aufleben lässt.