Star Wars 10: Neuer Disney+ Film enthüllt, wie es nach der Skywalker-Saga weitergehen könnte

Wie geht die Skywalker-Saga in Episode 10 weiter? Ein neu veröffentlichter Star Wars-Film auf Disney+ deutet an, was die Zukunft für Rey, Finn, Poe und Rose bereithalten könnte.

Drei Jahre sind seit dem Kinostart von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers vergangenen. In einem epischen Finale kam die gesamte Galaxis zusammen, um die entscheidende Schlacht gegen die Mächte der Finsternis zu schlagen. Obwohl die Skywalker-Saga damit beendet wurde, steht die Frage nach Star Wars 10 im Raum. Bisher hat sich Lucasfilm sehr bedeckt gehalten, was die Zeit nach Der Aufstieg Skywalker angeht. Sämtliche neue Film, Serien, Bücher, Comics und Videospiele sind vor dem Niedergang von Oberbösewicht Palpatine angesiedelt. Dennoch gibt es jetzt einen spannenden Hinweis, wie die Geschichte weitergehen könnte. Star Wars 10 und die Rückkehr von Rey, Finn, Poe und Rose Am Freitag wurde mit Lego Star Wars Sommerurlaub der neueste Lego-Film bei Disney+ veröffentlicht. In der Vergangenheit haben wir bereits Specials zu Weihnachten und Halloween erhalten. Nun begeben sich die Held:innen der Sequel-Trilogie in den wohl verdienten Urlaub, ehe neue Abenteuer auf sie warten. Der Trailer zu Lego Star Wars Sommerurlaub: Lego Star Wars Sommerurlaub - Trailer (Deutsch) HD Hier wird es spannend: Lego Star Wars Sommerurlaub verrät, wie die Geschichte für vier Figuren weitergehen könnte. Selbst wenn die Lego-Filme keine Auswirkung auf den Kanon haben, wird zum ersten Mal eine Zukunft für Rey und Co. skizziert. Die einzelnen Handlungsstränge ergeben durchaus Sinn für Star Wars 10. So geht die Geschichte laut Lego Star Wars Sommerurlaub weiter: Rey (Daisy Ridley) klappert die Unbekannten Regionen nach Jedi-Tempeln ab

(Daisy Ridley) klappert die Unbekannten Regionen nach Jedi-Tempeln ab Finn (John Boyega) sucht nach weiteren Machtsensitiven in der Galaxis

(John Boyega) sucht nach weiteren Machtsensitiven in der Galaxis Poe (Oscar Isaac) bildet die nächste Generation an X-Wing-Pilot:innen aus

(Oscar Isaac) bildet die nächste Generation an X-Wing-Pilot:innen aus Rose (Kelly Marie Tran) führt Hilfsmissionen im Zuge des Wiederaufbaus an Offiziell angekündigt ist Star Wars 10 bisher nicht. Bei einem Franchise, das beliebte Figuren regelmäßig zurückbringt, dürfte es aber nur eine Frage der Zeit sein, bis ein neues Star Wars-Projekt den Zustand der Galaxis nach den Sequels erforscht. Und vielleicht werden dann tatsächlich die Ideen des Lego-Films aufgegriffen. Lego Star Wars Sommerurlaub streamt seit dem 5. August 2022 bei Disney+.