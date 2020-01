Star Wars 9: Macher verrät, wer Leia in der Rückblende spielt

Um eine ganz besondere Leia-Szene in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers umzusetzen, übernahm Carrie Fishers Tochter Billie Lourd die ikonische Rolle.

Achtung, Spoiler zu Star Wars 9: Um Leia auch im finalen Kapitel der Skywalker-Saga zurückzubringen, wurde überwiegend auf nicht verwendete Aufnahmen aus Star Wars 7: Das Erwachen der Macht zurückgegriffen. Doch bei einer ganz bestimmten Szene war das nicht möglich. Wie sich nun herausstellt, wurde Leia in der unerwartete Flashback-Szene von Carrie Fishers Tochter Billie Lourd verkörpert.

Billie Lourd als Leia in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers

Diese Information stammt von ILM Visual Effects Supervisor Patrick Tubach, der in einem Interview mit Yahoo Entertainment näher auf die Flashback-Szene aus Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers eingeht, in der Luke (gespielt von einem verjüngten Mark Hamill) seine Schwester als Jedi trainiert. Billie Lourd fungierte als Body Double für Leia.

Patrick Tubach wird wie folgt zitiert:

Billie hat ihre Mutter gespielt. [...] Es war für alle sehr emotional, sie in dieser Position zu sehen. Es fühlt sich aber auch sehr gut an. Wenn du jemanden [Carrie Fishers] Rolle spielen lässt, dann ist es großartig, dass es [Billie Lourd] ist, weil beide besitzen viele Ähnlichkeiten, die wir nutzen konnten.

Zudem benennt Patrick Tubach die größte Herausforderung der Flashback-Szene:

Die große Herausforderung war, die Leia-Aufnahmen [aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter], mit denen wir arbeiten mussten, in diese Szene zu integrieren.

Ziel war es, das Publikum mit der Enthüllung der jungen Gesichter von Luke und Leia zu überraschen, sobald sie ihre Helme abnehmen. Im Fall von Leia wurden dazu Outtakes aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter verwendet, die dann in der Post-Produktion mit dem Körper von Billie Lourd vereint wurden. Da jedoch nur sehr wenig Material vorhanden war, fällt die Szene im fertigen Film entsprechend kurz aus.

Carrie Fisher in Star Wars 9: Der Leia-Abschied gelingt gegen alle Widerstände

Bereits vor dem Kinostart war klar, dass Carrie Fishers Leia in Form von nicht verwendeten Szenen zurückgebracht wird. Der Blick in die Vergangenheit dürfte derweil die meisten Zuschauer überrascht haben, als sie sich Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers im Kino angeschaut haben. In diesem taucht Billie Lourd ebenfalls erneut als Lieutenant Connix auf und teilt sich sogar eine kurze Szene mit Leia.

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers läuft seit dem 18. Dezember 2019 im Kino.

