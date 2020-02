Star Wars: Disney verrät die 20 wichtigsten Folgen vor The Clone Wars-Rückkehr

Bald bekommen wir jene Schlacht der Klonkriege sehen, die uns bisher noch verwehrt worden ist. Als Vorbereitung darauf müsst ihr euch gerade einmal 20 Folgen ansehen.

In wenigen Wochen ist es soweit und Star Wars: The Clone Wars startet mit unglaublichen Geschichten in seine finale 7. Staffel. Nun ja, zumindest in anderen Teilen der Welt, schließlich müssen wir uns hierzulande noch etwas länger gedulden, ehe wir Ahsoka, Anakin & Co. auf ihrer letzten gemeinsamen Mission begleiten dürfen. Genug Zeit also, um die älteren Episoden der Serie noch einmal nachzuholen.

Disney verrät die 20 essentiellsten Star Wars: The Clone Wars-Episoden

Wer keine Lust hat, sich dafür erneut durch die insgesamt 121 Folgen der Animationsserie zu kämpfen, kann aufatmen, denn wie unter anderem Screen Rant berichtet, veröffentlichte Disney eine Liste der wichtigsten The Clone Wars-Episoden. Diese wird auf Disney+ angezeigt, wie ein Screenshot von Twitter-User Johnamarie Macias zeigt. Bei den 20 essentiellsten Folgen von Star Wars: The Clone Wars handelt es sich um:

Staffel 1 Episode 1: Der Hinterhalt

S1E5: Rekruten

S2E5: Kampf und Wettkampf

S2E6: Die Waffenfabrik

S2E7: Vermächtnis des Terrors

S2E8: Gehirn-Parasiten

S2E12: Verschwörung auf Mandalore

S2E13: Reise der Versuchung

S3E2: ARC-Soldaten

S4E21: Brüder

S4E22: Rache

S5E1: Loyalitäten

S5E6: Die Versammlung

S5E14: Der dunkle Bund

S5E15: Schwarze Sonne über Mandalore

S5E16: Immer zu zweit sie sind

S5E17: Verdachtsmomente

S5E18: Der Jedi, der zuviel wusste

S5E19: Das verlorene Kind

S5E20: Vom Licht entfernt

Wie es zu erwarten war, liegt der Fokus bei den empfohlenen Episoden primär auf den Ereignissen auf Mandalore rund um Darth Maul und seine Death Watch sowie Ahsoka Tanos letzte Tage als Jedi. Überraschend ist hingegen, dass der sogenannte Clone Protocol 66-Arc (S6E1-4) nicht auf der Liste steht, immerhin dürfte sich ein Teil der in Staffel 7 gezeigten Ereignisse zeitlich mit Star Wars: Die Rache der Sith überschneiden.

In den USA startet die 7. Staffel von Star Wars: The Clone Wars bereits am 21. Februar 2020 auf Disney+. Hierzulande müssen wir uns wohl noch bis zum 24. März 2020 gedulden.

