Disney+ beendet Star Wars-Ära: Trailer zum großen Clone Wars-Finale

Nach dem Ende der Skywalker-Saga erwartet uns nun auch der Abschluss von Star Wars: The Clone Wars. Wir haben den Trailer für das Finale mit Ahsoka Tano, Darth Maul und Co. für euch.

Obwohl The Mandalorian gerade für Aufbruchsstimmung sorgt, gehen im Star Wars-Universum gerade einige Dinge zu Ende. Zuerst wäre da natürlich Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers, das letzte Kapitel der Skywalker-Saga, die uns seit 1977 begleitet. Auf Disney+ erwartet uns in Kürze ein weiteres Finale: Bereits am Freitag startet der allerletzte Arc von Star Wars: The Clone Wars.

Trailer zum zum großen The Clone Wars-Finale

Lange bevor Disney eine neue Trilogie ankündigte, füllte The Clone Wars das Loch im Herzen aller Star Wars-Fans mit spannenden. Angesiedelt zwischen den Ereignissen von Episode 2 und Episode 3 konnte sich hier vor allem Ashoka Tano als neue Heldin etablieren, die später auch in Star Wars Rebels auftauchte und demnächst in The Mandalorian zu sehen ist.

Nun hat Disney einen Trailer veröffentlicht, der in emotionalen Bildern das endgültige Ende von The Clone Wars anteasert. Schon einmal mussten sich Fans von der Animationsserie verabschieden, als 2014 die letzten Episoden der 6. Staffel ausgestrahlt wurden. Im Zuge des Starts von Disney+ erfolgte nun jedoch die kurzzeitige Wiederbelebung für eine weitere, abschließende Staffel.

Star Wars: The Clone Wars - S07 Final Trailer (English) HD

Acht Episoden von dieser wurden bereits ausgestrahlt, am Freitag startet somit der letzte Arc, der sich erneut aus vier Episoden zusammensetzt und ganz im Zeichen der Schlacht und Mandalore steht. Womöglich wird hier insgeheim schon der Auftritt von Ahsoka in der 2. Staffel von The Mandalorian vorbereitet. Außerdem dürfen wir uns über die Rückkehr von Darth Maul freuen, der zuletzt in Solo: A Star Wars Story präsent war.

Nachfolgend haben alle Termine für die letzten The Clone Wars-Folgen auf Disney+ aufgelistet.



Staffel 7, Folge 9: Alte Freunde und alte Feinde (Ausstrahlung: 17. April 2020)

(Ausstrahlung: 17. April 2020) Staffel 7, Folge 10: Dieser eine Moment (Ausstrahlung: 24. April 2020)

(Ausstrahlung: 24. April 2020) Staffel 7, Folge 11: Scherbenhaufen (Ausstrahlung: 1. Mai 2020)

(Ausstrahlung: 1. Mai 2020) Staffel 7, Folge 12: Sieg und Niederlage (Ausstrahlung: 4. Mai 2020)

Wie geht es danach weiter? Von The Clone Wars werden wir uns erst einmal verabschieden müssen. Dafür sieht die Zukunft von The Mandalorian prächtig aus. Nicht nur soll im Herbst die 2. Staffel starten. Bereits im Mai veröffentlicht Disney+ eine achtteilige Making-of-Doku namens Disney Galerie: The Mandalorian.

