Star Wars-Konkurrenz bei Netflix: Neuer Trailer zu Zack Snyders Rebel Moon entfesselt episches Sci-Fi-Abenteuer

Noch vor Ende des Jahres kommt der neue Zack Snyder-Blockbuster zu Netflix. Schaut jetzt den frischen Trailer zum Sci-Fi-Epos Rebel Moon, das in zwei Teilen im Stream erscheint.

Kurz vor Ende des Jahres dürfen sich Sci-Fi- und Zack Snyder-Fans noch auf ein Highlight freuen. Im Dezember erscheint bei Netflix der neue Blockbuster des Regisseurs, der die Kracher 300 und Watchmen - Die Wächter und DC-Filme wie Man of Steel gedreht hat.



Für seinen neuen Film Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers hat sich Snyder von dem Akira Kurosawa-Klassiker Die sieben Samurai inspirieren lassen, während das Projekt einst als abgelehnter Star Wars-Pitch begann. Nach dem Teaser-Trailer ist jetzt der neue Rebel Moon-Trailer erschienen, der bildgewaltige Action und spektakuläre Schauwerte verspricht.

Schaut hier den neuen Trailer zu Zack Snyders Rebel Moon:

Rebel Moon: Teil 1 Kind des Feuers - Trailer (Deutsch) HD

Darum geht es in Zack Snyders kommendem Sci-Fi-Kracher

In der Story des Blockbusters will der gewalttätige Tyrann Balisarius (Fra Fee) die Bevölkerung eines Mondes am Rande der Galaxis unterdrücken. Die Kriegerin Kora (Sofia Boutella) versammelt eine Armee aus Mitgliedern der umliegenden Planeten, um den Kampf gegen den Herrscher anzutreten.



Lest auch unser Interview: Zack Snyder über das Besondere an Matthias Schweighöfer, seine großen Netflix-Pläne und die Zukunft von DC



Wann ist der Netflix-Start von Rebel Moon?

Der erste Teil von Rebel Moon kommt am 22. Dezember 2023 ins Streaming-Abo von Netflix. Die Fortsetzung Rebel Moon Teil 2: Die Narbenmacherin wird dann nächstes Jahr am 19. April 2024 veröffentlicht.

Podcast: Die 5 spannendsten Filme im November bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob bei Netflix, Apple TV+ oder Disney+: Unter den Eigenproduktionen der Streaming-Dienste finden sich diesen Monat spannende Neuheiten. Mit dabei sind romantische Science-Fiction und der neue Netflix-Thriller von David Fincher.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.