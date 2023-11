Star Wars-Konkurrenz bei Netflix: Rebel Moon "sollte nicht existieren", sagt Zack Snyder über sein eigenes Sci-Fi-Epos

Zack Snyder bringt einen riesigen Sci-Fi-Blockbuster zu Netflix, der ursprünglich als Star Wars-Projekt angefangen hat. Das Spannende: Wir bekommen den Film in zwei verschiedenen Versionen.

Im Dezember erwartet uns der Start eines neuen Franchise bei Netflix. Geschaffen wurde es von Zack Snyder, der vor allem für seine DC-Filme (Man of Steel, Batman v Superman, Justice League) bekannt ist. Nachdem er zuletzt Army of the Dead bei Netflix in Stellung gebracht hat, folgt nun sein neuestes Sci-Fi-Epos: Rebel Moon.

Ursprünglich hatte Snyder Rebel Moon als Star Wars-Film gepitcht. Nachdem das Projekt von Lucasfilm abgelehnt wurde, brachte er seine Idee zu Netflix und drehte direkt einen Zweiteiler. Noch dieses Jahr startet Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers bei dem Streaming-Dienst. Nächstes Jahr folgt Rebel Moon Teil 2: Die Narbenmacherin.

Zack Snyder bringt sein Sci-Fi-Epos Rebel Moon in zwei verschiedenen Versionen zu Netflix

Rebel Moon soll ein neues Sci-Fi-Universum bei Netflix etablieren, das in Zukunft durch Serien, Bücher, Comics und Spiele ausgebaut wird. Von den ersten beiden Filmen kommen zwei Versionen: Eine PG-13-Version, die in Deutschland voraussichtlich einer FSK 12 entspricht, und eine R-Rated-Version, die deutlich härter ausfällt.



Gegenüber Entertainment Weekly verrät Snyder:

Ich bin sehr stolz auf die PG-13-Version, die Version für das breitere Publikum, denn ich würde sagen, sie funktioniert wirklich auf einem großartigen, zeitlosen, mythologischen Level. Was wir mit der anderen Version gemacht haben, ist unterhaltsam und subversiv, denn ein R-Rated-Science-Fiction-Film dieser Größenordnung sollte nicht existieren.

Hier könnt ihr den Trailer zu Rebel Moon schauen:

Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers - Trailer (Deutsch) HD

Die R-Rated-Version von Rebel Moon ist nicht nur brutaler, sondern auch bedeutend länger. Laut Snyder wartet die erweiterte Fassung des Films mit zusätzlichem World-Building und vielen weiteren Ergänzungen auf. Es handelt sich somit um deutlich mehr als einen Extended Cut, an den ein paar Minuten dran gehängt wurden.

Snyder hat im Lauf seiner Karriere schon viele Director's Cuts veröffentlicht. In den meisten Fällen haben diese jedoch erst nach dem Kinostart das Licht der Welt erblickt und sind nur im Heimkino erschienen. Bei Rebel Moon lief das anders. Die längeren Fassungen wurden von Anfang an in die Produktion eingeplant, was Snyder ganz neue Möglichkeiten bei der Konzeption seines Sci-Fi-Epos gegeben hat.



Neues Sci-Fi-Epos: Wann startet Rebel Moon bei Netflix?

Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers erscheint 22. Dezember 2023 bei Netflix. Rebel Moon Teil 2: Die Narbenmacherin folgt am 19. April 2024. Wann die jeweiligen R-Rated-Versionen der Filme veröffentlicht werden, steht noch nicht fest. Snyder verriet darüber hinaus, dass er bereits Ideen für einen dritten Teil der Sci-Fi-Saga hat.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.