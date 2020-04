Star Wars-Serie nicht auf Deutsch: Das steckt hinter den Problemen bei Disney+

Deutsche Fans können die finale Star Wars: The Clone Wars-Staffel bei Disney+ mit den gewohnten Sprechern sehen. Zumindest noch, denn Probleme bahnen sich an.

Genauer geht es hierbei um die deutsche Synchronisation der 7. und finalen Season von Star Wars: The Clone Wars. Während die ersten acht Episoden mit den aus den vorherigen Staffeln bekannten deutschen Synchronschauspielerin bereits bei Disney+ zur Verfügung stehen, wird die neunte Folge, welche am Freitag veröffentlicht wurde, lediglich im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln angeboten. Doch wieso eigentlich?

Deutsche Synchronisation in der Krise: Neue The Clone Wars-Folgen nur mit Untertiteln

Aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation schlossen deutschlandweit viele große Synchronstudios vorübergehend ihre Türen. Somit können neue Episoden, unter anderem jene der 10. The Walking Dead-Season, nicht synchronisiert werden. Dieser Schritt wurde vor einigen Wochen von Die Gilde , dem deutschen Synchronverband, kommuniziert, und erreicht nun auch die Klonkriege in der weit, weit entfernten Galaxis.

Disney+ Deutschland wies gestern in einem Instagram-Post auf den vorläufigen Stopp der deutschen Synchronisation von einigen Originals des Streaming-Dienstes hin. Unmittelbare Auswirkungen wird dies auf die noch ausstehenden Episoden der 7. Staffel von Star Wars: The Clone Wars sowie weitere Formate des Anbieters haben.

Die neuen The Clone Wars-Folgen, zu deren finalen großen Handlungsstrang kürzlich ein neuer Trailer veröffentlicht wurde, werden zwar weiterhin planmäßig freitags bei uns erscheinen, allerdings nur mit deutschen Untertiteln. Die deutsche Synchronisation dürfte entsprechend erst zu einem späteren, noch nicht genannten Termin, nachgereicht werden.

Star Wars, MCU, X-Men und mehr bei Disney+ ! Über den Link könnt ihre euch über Disneys Streamingdienst informieren und ein Abo abschließen. Damit unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keine Auswirkung.

Worum geht es in den finalen Folgen von Star Wars: The Clone Wars?

Heute erreichen die Klonkriege im Arc um die Belagerung von Mandalore ihre finale Phase. Somit erleben wir endlich jene Ereignisse, auf die viele Fans der Sternen-Saga bereits seit Jahren warten. Ahsoka versucht an der Seite ihres Ex-Meisters Anakin Skywalker auf Mandalore Darth Maul zu erledigen. Dies werde laut Ahsoka-Sprecherin Ashley Eckstein essentiell sein, "um alles, was in der Skywalker-Saga geschieht, zu verstehen" (via Comic Book ).

Die neuen Episoden der 7. Staffel von Star Wars: The Clone Wars erscheinen immer freitags exklusiv bei Disney+.

Podcast für Disney+-Nutzer: Der große Simpsons-Guide für alle 30 Staffeln

In der ultimativen Simpsons-Folge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - gehen wir auf die Suche nach den besten Folgen in 30 Staffeln:

Warum gibt es die Simpsons nach 31 Staffeln immer noch? Welche Simpsons-Folgen sind die besten? Und warum hagelt es schon seit zwei Jahrzehnten so viel Kritik an der Serie? Andrea, Jenny und Max geben euch den ultimativen Guide für 30 Staffeln Die Simpsons bei Disney+ an die Hand.



Werdet ihr euch die neuen The Clone Wars-Folgen mit deutschen Untertiteln ansehen?