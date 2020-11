Star Wars: Trailer zum neuen Holiday Special zeigt Kylos Waschbrettbauch

Der Trailer zum neuen Star Wars Holiday Special ist da. Als Lego-Figur wird Rey einmal komplett durch die Skywalker-Saga geschleudert. Kylo Ren präsentiert derweil stolz seinen Waschbrettbauch.

Ein neues Holiday Special aus dem Star Wars-Universum steht vor der Tür. Dieses tritt im Gewand eines Animationsfilms in Erscheinung und trägt den Namen Lego Star Wars Holiday Special. Der erste Trailer verspricht einen wilden Ritt durch die Skywalker-Saga.

Star Wars zeigt sich humorvoll im neuen Holiday Special

Die Geschichte schließt unmittelbar an die Ereignisse von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers an. Rey will gemeinsam mit BB-8 mehr über die Geheimnisse der Macht herausfinden und stößt dabei auf einen alten Jedi-Tempel. Ehe sie sich versieht, stolpert sie durch die Zeit und trifft auf viele ikonische Figuren der Skywalker-Saga.

Schaut den Trailer zum Lego Star Wars Holiday Special:

Lego Star Wars Holiday Special - Trailer (Deutsch) HD

Dieser Umstand führt zu Begegnungen, wie wir sie für gewöhnlich niemals in einem Star Wars-Film sehen würden. Plötzlich steht neben Rey in junger Luke Skywalker, während sich Obi-Wan und Anakin aus dem Hintergrund zu Wort melden. Und dann wäre da noch Kylo Ren mit seinem Waschbrettbauch aus Star Wars 8: Die letzten Jedi.

Der Trailer zum Lego Star Wars Holiday Special setzt auf den gleichen liebenswürdigen Humor, der schon in den Star Wars-Videospielen aus der Lego-Ecke begeisterte. Dazu gehört auch eine ordentliche Portion Selbstironie. Hier ist alles möglich, was im sonst streng überwachten Kanon sofort verbannt werden würde.



In der Originalversion des Lego Star Wars Holiday Special kehren einige vertraute Sprecher/innen zurück:



Kelly Marie Tran als Rose Tico

Billy Dee Williams als Lando Calrissian

Anthony Daniels als C-3PO

Matt Lanter als Anakin Skywalker

Tom Kane als Yoda und Qui-Gon Jinn

und James Arnold Taylor als Obi-Wan Kenobi

Dee Bradley Baker als Klonkrieger

Hier findet ihr die Originalversion des Trailers:

Lego Star Wars Holiday Special (English) HD

Außerdem wurde ein offizielles Poster veröffentlicht, das die zentralen Figuren des Lego Star Wars Holiday Special zusammenführt. Poe Dameron fühlt sich sichtlich wohl in seinem grünen Weihnachtspullover.

© Disney Lego Star Wars Holiday Special

Das Lego Star Wars Holiday Special startet am 17. November 2020 auf Disney+.



