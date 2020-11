Star Wars-Traum: Eigene Boba Fett-Serie ist ganz nah - The Mandalorian war nur der Anfang

Boba Fett soll eine eigene Serie bei Disney+ erhalten. Demnach war seine Rückkehr in der Star Wars-Serie The Mandalorian nur der Anfang. Lest hier alles über die Auferstehung des Kopfgeldjägers.

Eine eigene Serie für Boba Fett wird immer wahrscheinlicher. Erst wurde der legendäre Kopfgeldjäger in der 2. Staffel der Star Wars-Serie The Mandalorian aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Nun gibt es einen vielversprechenden Bericht über kommende Dreharbeiten einer Boba Fett-Serie für den Streaming-Dienst Disney+ Boba Fett-Serie bei Disney+: Was ist bekannt über das Star Wars-Projekt? Hintergrund ist ein Bericht des Branchendienstes Deadline . In der Meldung ist zunächst vom möglichen Drehstart der 3. Staffel von The Mandalorian die Rede. Aus eigenen Quellen hat Deadline demnach folgende Informationen erhalten: Entweder beginnt der Dreh von The Mandalorian schon nächste Woche. Oder ein anderes Projekt hat Vorrang: die Boba Fett-Serie. Schaut euch das Recap-Video über The Mandalorian S02E01 an: Boba Fetts Rückkehr in The Mandalorian Season 2 bestätigt | The Mandalorian Staffel 2 Folge 1 Review Im Bericht ist von "einer möglichen Boba Fett-Miniserie" die Rede, welche als nächstes gedreht werden könnte. Nach einer einmonatigen Pause würde dann die Produktion von The Mandalorian Staffel 3 starten. (Streame The Mandalorian und die Star Wars-Filme bei Disney+ *) Wie wahrscheinlich ist die neue Star Wars-Serie über Boba Fett? Eine offizielle Bestätigung der Boba Fett-Serie für Disney+ steht aus, doch folgende Argumente legen die Realisierung des Projekts nah: Der Auftritt von Temuera Morrison in The Mandalorian. Der Darsteller des Jango Fett aus den Star Wars-Prequels spielt diesmal dessen Klon Boba Fett. Der Auftritt in der Serie könnte wie ein Backdoor-Pilot funktionieren: Boba Fetts Rückkehr wird in der Hauptserie etabliert, bevor er zu eigenen Abenteuern weiterzieht.

Eigentlich sollte er einen eigenen Kinofilm von Logan-Regisseur James Mangold erhalten. Der Misserfolg von Solo: A Star Wars Story setzte dem ein Ende. Nun könnte die Serie die Lösung sein. Bei Obi Wan gingen Disney und Lucasfilm ähnlich vor. Erst war ein Film in Planung, dann kam die Idee einer eigenen Serie mit Ewan McGregor. Nun heißt es abwarten, ob eine offizielle Bestätigung des neuen Star Wars-Projekts eintrudelt. Podcast für Star Wars-Fans: Die Mandalorian-Rückkehr in der Diskussion Unser größter Star Wars-Experte Matthias und unser kleiner Star Wars-Fan Hendrik reden im Podcast über den Auftakt von The Mandalorian Staffel 2. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wollt ihr eine Serie über Boba Fett sehen?