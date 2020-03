Starkes Casting-Gerücht: The Witcher kommt nicht los von Game of Thrones

Mit einigen neuen Darstellern wird The Witcher Staffel 2 schwere Geschütze auffahren. Nach Kristofer Hivju könnte ein weiterer Star aus Game of Thrones dabei sein.

Die 1. Staffel von The Witcher feierte erst im vergangenen Dezember bei Netflix Premiere, doch Staffel 2 ist bereits in Arbeit. Neben dem zentralen Trio Henry Cavill, Freya Allan und Anya Chalotra warten die kommenden Episoden auch mit neuen Gesichtern auf: Gecastet wurde beispielsweise schon Kim Bodnia als Fan-Liebling Vesemir.

Nun könnte die Serie ihren nächsten Coup gelandet haben. Nach Angaben von Redanian Intelligence wurde niemand Geringeres als Game of Thrones-Star Natalie Dormer in der Nähe des Sets von Staffel 2 gesichtet.

Sehen wir Natalie Dormer in The Witcher Staffel 2?

Laut der Quelle hielt sich die Darstellerin der Margaery Tyrell aus Game of Thrones vor zwei Wochen in der englischen Grafschaft Surrey auf - unweit entfernt vom Drehort der neuen The Witcher-Folgen. Gesehen wurde sie an der Seite eines Crew-Mitglieds, das mit Henry Cavill zusammenarbeitet.

© HBO Natalie Dormer in Game of Thrones

Kurze Zeit später bestätige Faye Timby aus der Casting-Abteilung Dormers Beteiligung an der Netflix-Serie über Instagram. Dort postete sie ein Foto von Natalie Dormer bei einem Reitausflug mit der bereits oben genannten Mitarbeiterin. Einen Screenshot der Aufnahme findet ihr bei Redanian Intelligence. Timbys Kommentar zum Bild:

Wenn du dich daran erinnerst, dass bei The Witcher eigentlich jeden Tag ein Samstag ist. [...] [Crew-Mitglied] und Natalie Dormer lachen, tanzen und reiten!

Damit liefert uns die Casting-Direktorin einen potentiellen Hinweis auf eine Involvierung der britischen Schauspielerin in The Witcher Staffel 2. Sollte sich das Gerücht bestätigen, wäre Natalie Dormer nicht der erste Game of Thrones-Star, der bei der Serie anheuert.

The Witcher Staffel 2: Auch Kristofer Hivju ist dabei

Definitiv im kommenden Kapitel von The Witcher zu sehen sein wird nämlich Kristofer Hivju, den wir als Tormund aus Game of Thrones kennen. Er verkörpert in seiner nächsten Fantasy-Serie den verfluchten Nivellen. Weitere Neuzugänge hat die Staffel außerdem in Yasen Atour, Paul Bullion, Thue Ersted Rasmussen, Aisha Fabienne Ross und Mecia Simson gefunden.

Die Produktion der 2. Staffel von The Witcher ist letzten Monat angerollt und die Dreharbeiten sind schon in vollem Gange. Die neuen Episoden sollen 2021 Premiere feiern, ein konkretes Datum für den Release auf Netflix liegt bislang nicht vor.

