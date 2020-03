The Witcher Staffel 2 findet großartigen Schauspieler für Vesemir

In der 2. Staffel von The Witcher dürfen wir uns über einen Auftritt von Fan-Liebling Vesemir freuen. Nun wurde enthüllt, welcher Schauspieler die Rolle übernimmt.

Viele Fans haben sich Mark Hamill für die Rolle des Vesemir in der 2. Staffel von The Witcher gewünscht. Nun wissen wir jedoch, dass dieser Traum niemals Realität werden wird. Wie The Hollywood Reporter berichtet, ist die Entscheidung auf einen anderen Schauspieler gefallen: Kim Bodnia verkörpert ab der 2. Staffel den Serien-Vesemir aus dem The Witcher-Universum.

The Witcher Staffel 2: Kim Bodnia spielt Vesemir

Selbst wenn Kim Bodnia nicht so bekannt ist wie Mark Hamill, hat er bereits eine beachtliche Filmographie vorzuweisen. Bekannt wurde der dänische Schauspieler durch Filme wie Nightwatch - Nachtwache und In China essen sie Hunde. Außerdem arbeitete er im Rahmen von Pusher und Bleeder mit Drive-Regisseur Nicolas Winding Refn zusammen.



Der internationale Durchbruch erfolgte jedoch nicht im Kino, sondern im Fernsehen. Kim Bodnia spielte nicht nur in der gefeierten Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod mit, sondern war später auch in dem Phoebe Waller-Bridge-Erfolg Killing Eve zu sehen. The Witcher könnte seine bisher populärste Rolle werden, immerhin gehört Vesemir zu einer der beliebtesten The Witcher-Figuren.

https://t.co/mSKpJKJh2x



I am very excited for this one — Kim Bodnia (@KimBodniaDK) February 29, 2020

In der Vorlage fungiert Vesemir als Mentor und Vaterfigur für den titelgebenden Hexer, der in der Serie von Henry Cavill gemimt wird. Für die Netflix-Serie wird die Rolle nun als "charmantes Relikt aus dem Goldenen Zeitalter der Hexer" umschrieben. Vesemir ist ein Überlebender des Kaer-Morhen-Massakers, bei dem viele Hexer ausgelöscht wurden. Jetzt verteidigt er seine Gefolgsleute mit aller Kraft.

Kim Bodnia ist eine großartige Besetzung für Vesemir

Kim Bodnia scheint geradezu eine perfekte Besetzung für die Figur, gerade mit einem Blick auf seinen Darbietung in die Brücke, die geradezu einer Steilvorlage für die Bürde, die Vesemir auf seinen Schultern trägt. Kim Bodnia bringt die Härte, aber auch die Wärme der Figur mit. Wir dürfen gespannt sein, was sich daraus für eine Dynamik mit Henry Cavills schweigsamen Geralt von Riva ergibt.

Neben Kim Bodnia gesellen sich u.a. Game of Thrones-Star Kristofer Hivju als Nivellen, Yasen Atour als Coen, Agnes Born als Vereena, Paul Bullion als Lambert, Thue Ersted Rasmussen als Eskel, Aisha Fabienne Ross als Lydia und Mecia Simson als Francesca zum Cast der 2. Staffel von The Witcher, die 2021 auf Netflix ihre Premiere feiern soll.

Wie gut ist The Witcher wirklich? Hört den Moviepilot-Podcast:

Wir gehen in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber den gespaltenen Meinungen zu The Witcher auf den Grund:

Während Ines viele Argumente gegen The Witcher findet, haben unser Kollege Dennis von GamePro und Max gemischte Gefühle und Andrea kommt bei der Serie ins Schwärmen. Wir können uns immerhin einigen, dass nach der 1. Staffel The Witcher ein Musical-Spin-off von Rittersporn angebracht wäre.

Gefällt auch die Wahl von Kim Bodnia als Vesemir in The Witcher Staffel 2?