Start von The Mandalorian Staffel 3 verschoben – Baby Yodas Star Wars-Rückkehr kommt später als erhofft

Die 3. Staffel von The Mandalorian hat ein offizielles Startdatum erhalten. Entgegen ursprünglicher Aussagen von Lucasfilm müssen wir uns jedoch minimal länger gedulden als bisher angenommen.

Rund zwei Jahre sind seit der letzten Folge von The Mandalorian ins Land gezogen. Jetzt meldet sich die allererste Star-Wars-Realserie endlich mit einem offiziellen Startdatum für die nächste Staffel zurück. Entgegen vorheriger Aussagen von Lucasfilm handelt es sich dabei jedoch nicht um den ursprünglich anvisierten Start.

Bisher hatten die Verantwortlichen von The Mandalorian die 3. Staffel von The Mandalorian im Februar 2023 verortet. Dazu kamen Gerüchte, dass der 22. Februar 2023 als Start auserkoren wurde. Bei der CCXP in São Paulo enthüllte Lucasfilm nun das richtige Datum: Die dritte Mando-Staffel startet am 1. März 2023 bei Disney+.

The Mandalorian bei Disney+: Neues Bild aus Staffel 3 vereint Baby Yoda und Din Djarin

In diesem Zuge wurde auch ein neues Bild veröffentlicht, das uns die zwei wichtigsten Figuren der Serie zeigt: Pedro Pascal setzt sich einmal mehr den Helm von Din Djarin auf. Zudem dürfen wir uns auf die Rückkehr von Baby Yoda freuen, der mit staunenden Augen aus dem Cockpit des modifizierten Naboo-Starfighters blickt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 3. Staffel von The Mandalorian führt uns auf den Planeten Mandalore, den wir bisher nur in animierter Form gesehen haben. Zum ersten Mal tauchte er in Star Wars: The Clone Wars. Jetzt dürfen wir gespannt sein, wie die Live-Action-Umsetzung des Ortes wirkt, an dem schon viele Star Wars-Schlachten geschlagen wurden.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Mandalorian Staffel 3 schauen:

The Mandalorian - S03 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Ausgehend vom ersten Trailer zur 3. Staffel erwartet uns ein großer Konflikt: Din vs. Bo-Katan Kryze. Obwohl Katee Sackhoffs mandalorianische Kriegerin zuletzt als Verbündete des Kopfgeldjägers in Erscheinung trat, ist sie ihm inzwischen weniger freundlich gesinnt. Grund dafür ist das Dunkelschwert, das sich aktuell in Dins Besitz befindet und nur durch einen Kampf rechtmäßig weitergegeben werden kann.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was erwartet ihr euch von der 3. Staffel von The Mandalorian?