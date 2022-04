Statt Dwayne Johnson: Fast & Furious 10 schnappt sich großen Marvel-Star und Vin Diesel ist überglücklich

Nach Aquaman-Star Jason Momoa bekommt Fast & Furious 10-Cast auch Zuwachs aus dem MCU. Captain Marvel-Star Brie Larson ist im Action-Sequel dabei.

Fans müssen weiterhin auf Dwayne Johnson verzichten, doch der Cast von Fast & Furious 10 wächst trotzdem. So ist zum Beispiel bekannt, dass Aquaman- und Game of Thrones-Star Jason Momoa in der Action-Fortsetzung den Bösewicht spielt. Jetzt hat Vin Diesel höchstpersönlich den nächsten neuen Star enthüllt, der aus dem Marvel Cinematic Universe stammt.

Vin Diesel kündigt Captain Marvel-Star Brie Larson überglücklich für Fast & Furious 10 an

Wie The Wrap berichtet, teilte Diesel auf Instagram einen neuen Post, der Captain Marvel-Darstellerin Brie Larson als neues Cast-Mitglied für Fast & Furious 10 vorstellt. Neben den gewohnt verträumt-poetischen Zeilen des Hauptdarstellers verrät vor allem Diesels Grinsen, wie glücklich er über die Besetzung der Marvel-Schauspielerin sein muss:

Yeah yeah yeah… du siehst diesen Engel über meiner Schulter, der mich zum Lachen bringt, du sagst zu dir selbst „das ist Captain Marvel“. Es gibt eindeutig Liebe und Gelächter in diesem Bild. Was ihr jedoch nicht seht, ist der Charakter, der euch in Fast 10 vorgestellt wird.

Ihr habt keine Ahnung, wie zeitlos und erstaunlich sie in unserer Mythologie sein wird. Jenseits ihrer Schönheit, ihres Intellekts … ihres Oscars, haha, ist diese tiefe Seele, die etwas hinzufügt, was ihr vielleicht nicht erwartet, aber nach dem ihr euch gesehnt habt. Willkommen in der FAMILIE Brie.

Zwischen Vin Diesels Zeilen können wir leider nur erahnen, was für eine Figur Brie Larson in Fast & Furious 10 spielen wird. Details zu ihrer Rolle werden noch geheim gehalten. Neben der MCU-Darstellerin und Jason Momoa befindet sich auch The Suicide Squad-Star Daniela Melchior in Verhandlungen um eine Rolle in dem Action-Sequel.

Fast & Furious 10 soll am 18. Mai 2023 in den deutschen Kinos starten. Davor wird Brie Larson schon in der Captain Marvel-Fortsetzung The Marvels zu sehen sein, die am 15. Februar 2023 ins Kino kommt.

Freut ihr euch auf Brie Larson in Fast & Furious 10?