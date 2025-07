Stefan Raab bringt RTL-Show im August zurück – mit einer besonderen Änderung

Stefan Raab hat seit seinem Comeback einige RTL-Shows auf die Beine gestellt. Eine davon ist Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli, die jetzt in einer besonderen Ausgabe zurückkommt.

Stefan Raab und Michael "Bully" Herbig warten in Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli sehnsüchtig auf ihren ersten Sieg. Nun soll es im nächsten Monat endlich so weit sein, und die beiden wollen erneut um die 250.000 Euro spielen. Doch diesmal erscheint die Show in einem besonderen Gewand.



Raab und Bully treten im wilden Westen an

Passend zum Kinostart von Das Kanu des Manitu am 14. August soll gut eine Woche später die Show Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli mit dem Untertitel "Die Show des Manitu" erscheinen. Kein Wunder, denn Bully Herbig spielt nicht nur in dem Film mit, sondern führt auch wieder Regie.



Daher soll die Show mit Stefan Raab auch in einem ähnlichen Setting stattfinden: dem Wilden Westen. RTL titelt das in einer Pressemeldung wie folgt: "Schwingende Saloontüren, klirrende Sporen und Westernhelden im Duellmodus inklusive". Der allgemeine Spielmodus bleibt jedoch gleich.



Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli: Wann es losgeht

Auch die Stammbesetzung ist wieder mit dabei: Elton moderiert die Show und Frank Buschmann kommentiert das Geschehen. Falls Raab und Bully Herbig diesmal gewinnen sollten, wird der Jackpot für die kommende Show verdoppelt. Da bisher stets die "Schnullis" gewonnen haben, haben diese das Preisgeld auch immer sofort mit nach Hause genommen.



Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli – Die Show des Manitu läuft am 23. August 2024 um 20:15 Uhr live auf RTL. Auf RTL+ ist die Show ebenfalls im Livestream verfügbar, wo auch alle vorigen Folgen rund um Raab und Bully Herbig abgerufen werden können.