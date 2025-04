Stefan Raabs größte ESC-Erfolge: ARD veröffentlicht Doku über TV-Titan

Der Eurovision Song Contest steht vor der Tür und Stefan Raab hat sein Duo für Deutschland schon vorbereitet. Nun bringt die ARD eine Dokumentation über seine größten ESC-Erfolge heraus.

Wer erinnert sich noch daran, wie Stefan Raab und Lena Meyer-Landrut 2010 den ersten Platz für Deutschland beim Eurovision Song Contest belegten? Diese Geschichte sowie Raabs vorherige Erfolge bei dem beliebten Musikwettbewerb möchte die ARD in einer umfassenden Dokumentation erzählen.

Stefan Raab und der ESC: Eine Liebesgeschichte

Vor 27 Jahren war Stefan Raab zum ersten Mal als Produzent für den deutschen Beitrag von Guildo Horn beim Eurovision Song Contest verantwortlich. Das war der Beginn einer großen musikalischen Reise des TV-Titanen, die 2010 mit einem Sieg gipfelte und sich bis zum ESC 2025 fortsetzt.

Grund genug für die ARD, eine Dokumentation über genau diesen Schaffensweg zu produzieren. In der Doku werden Barbara Schöneberger, Max Mutzke, Peter Urban, Michelle Hunziker, Elton und viele weitere Prominente zu Wort kommen und sich über Stefan Raabs ESC-Karriere äußern.

Stefan Raab – Mein ESC: Wo ihr die Doku schauen könnt



Stefan Raab – Mein ESC wird am 16. Mai um 0:05 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Kurz davor, am 15. Mai um 21:00 Uhr, läuft das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contests 2025. Ein Tag später wird die Dokumentation um 0:00 Uhr noch einmal im NDR ausgestrahlt.

Neben der Dokumentation steht die gesamte Woche im Zeichen des ESC. Am 15. Mai folgt auf das ESC-Halbfinale um 23:15 Uhr auf ONE die Kurzdokumentation Lovely Lena – 15 Jahre Satellite über den deutschen ESC-Erfolg im Jahr 2010. Stefan Raab lässt am 14. Mai seine Show Du gewinnst hier nicht die Million ausfallen, um eine Spezialausgabe von Chefsache ESC zu feiern und Abor & Tynna gebührend Raum für den ESC 2025 zu geben.

Wo ihr den Eurovision Song Contest 2025 schauen könnt

Das erste Halbfinale des Eurovision Song Contests startet am 13. Mai, das zweite Halbfinale am 15. Mai. Beide laufen um 21:00 Uhr auf ONE oder sind live in der ARD-Mediathek zu sehen. Da Deutschland sich bereits für das Finale qualifiziert hat, wird die ARD nur dieses übertragen. Das Finale findet am Samstag, dem 17. Mai, um 20:15 Uhr im Ersten statt.