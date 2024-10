Stefan Raabs Show ist für RTL+ ein riesiger Erfolg – nur eine Sendung wird noch mehr geschaut

Mit "Du gewinnst hier nicht die Million" meldete sich Stefan Raab in der deutschen Showlandschaft zurück. Nach einer neuen Messung liegt Raabs Show aber nur auf Platz 2 der RTL+-Produktionen.

Während Stefan Raab Comeback-Show Du gewinnst hier nicht die Million nach der RTL-Chefin 1,5 Millionen Aufrufe generiert haben soll, zeigen neue Zahlen ein anderes Bild. Raabs Show liegt sogar hinter einer anderen beliebten RTL-Sendung.



Nach neuen Zahlen soll Stefan Raabs Show nur halb so viele Aufrufe haben

Nach den Zahlen der AGF (Arbeitsgemeinschaft Videoforschung) sind es nicht 1,5 Millionen Aufrufe, sondern eher die Hälfte, nämlich 0,79 Millionen (netto 790.000 Aufrufe). Die Zahlen beziehen sich auf die Woche in der Raabs Show angelaufen ist.



Die Zahlen der AGF entsprechen laut DWDL jedoch nicht der gleichen Metrik wie die von RTL. So bezieht die AGF keine Zahlen von Zuschauer*innen aus dem Ausland mit ein. Auch werden Veröffentlichungen auf YouTube oder ähnlichen Videoportalen nicht berücksichtigt. Dennoch bietet die AGF einen neutraleren Überblick, da Streamingzahlen sonst nur von den Streaminganbietern selbst veröffentlicht werden.

Sommerhaus der Stars hat sogar noch mehr Zuschauende als Stefan Raab

Mit 0,8 Millionen Zuschauer*innen gibt es eine Show auf RTL+, die sogar noch mehr Aufrufe generiert hat als Raabs Show: Das Sommerhaus der Stars. Die beliebte Reality-Show, in der prominente Paare auf engstem Raum Zeit miteinander verbringen müssen, hat Raab vom Thron gestoßen. Doch Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab ist nach wie vor die erfolgreichste Streaming Only Show im Netz.



Neben den RTL+-Formaten ist die Tagesschau mit einer Reichweite von 1,2 Mio. das erfolgreichste Format im deutschen Raum und mit Abstand das erfolgreichste Nachrichtenformat. Nach Raabs Show liegt Are you the One auf Platz 3 der reichweitenstärksten Sendungen auf RTL+.



Wo Du gewinnst hier nicht die Million zu sehen ist

Du gewinnst hier nicht die Million läuft exklusiv auf RTL+. Jeden Mittwoch um 20.10 Uhr wird eine neue Folge ausgestrahlt. Alle bisherigen Folgen sind auf RTL+ on demand abrufbar.